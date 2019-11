Rosa Nelly Trevinyo: ¿Regalitos de Navidad?

Fuente: Cortesía

Ahora que se acercan las fechas decembrinas y que los obsequios están a la orden del día, es un buen momento para revisar la política de regalos que tenemos en nuestro negocio familiar. Y es que, la Navidad es un momento para dar y recibir, ¿o no? Por ello, a lo largo de estos días comenzarán a llegar canastas, botellas de vino, chocolates, galletas y en ocasiones, ¡uno que otro Rolex!

Evidentemente, en el ambiente empresarial, no todos los regalos tienen buenas intenciones. Incentivar la preferencia de compra, crear un “compromiso” para recibir favores especiales o tener acceso a información privilegiada son sólo algunos de los oscuros propósitos que pueden estar detrás. ¡Cuidado!

Por ello, y para evitar caer en conflictos de interés, la política de regalos debe ser clara, conocida e incentivada. Y, aunque estas pautas pueden estar contenidas en varios documentos empresariales—el código de ética, la política de conflictos de interés, la política anti-corrupción o el propio código de conducta—, la finalidad es la misma: Que todos y cada uno de los colaboradores familiares y no-familiares conozcan cuál es el criterio para aceptar, o no, una “atención”.

Aceptar o No-Aceptar… He ahí el dilema.

No hay fórmula mágica. Mientras algunas empresas han optado por indicar a sus colaboradores que no está permitido recibir regalos—sin excepción; otras permiten los presentes y atenciones en determinados grados.

En todo caso, la política debe ser muy específica en torno a:

1) ¿QUÉ? Explicar los “tipos” de obsequios que se pueden recibir y los que no. La mayoría de las empresas no aceptan regalos si se trata de efectivo o medios equivalentes, como por ejemplo, descuentos, tarjetas de regalo, préstamos, etc.

2) ¿CUÁLES? Aclarar qué regalos aplican: ¿los regalos recibidos dentro y fuera de las instalaciones o sólo los que lleguen a la empresa?

3) ¿COSTO? Definir los montos (costos) aceptables. Obviamente no cuesta lo mismo una caja de chocolates que un reloj de lujo. La sencillez y la austeridad en los obsequios es la fórmula más exitosa para evitar “compromisos”.

4) ¿CUÁNTOS? Precisar el número de regalos que se pueden recibir/aceptar al año. En general, más de tres “atenciones” al año, muestran un interés especial.

5) ¿CUÁNDO? Detallar los momentos (tiempos) adecuados para admitir presentes o invitaciones. Es bien sabido que antes, durante y al finalizar una licitación o negociación contractual NO es prudente aceptar obsequios/invitaciones… O qué,

¿acaso es un soborno?

Un mecanismo que funciona bastante bien en empresas familiares pequeñas y medianas es recibir los detallitos que se envían a dueños y colaboradores, concentrarlos y luego rifarlos entre todos. De esta forma, se evitan las prohibiciones de recepción y se recompensa el trabajo en equipo.

Algunos Tips:

Los regalos de empresa no se “solicitan” ni se “sugieren”.

Si el presente influye o condiciona decisiones de negocio, no es un regalo bien intencionado y mucho menos desinteresado. ¡Cuidado!

Pregúntese: Si acepto el obsequio, y esta información saliera en las noticias…

¿Me avergonzaría?

Si no está seguro de que el regalo sea legítimo, razonable y proporcional, ¡pregunte! La mejor forma de NO caer en un conflicto de interés es comunicándolo a la Dirección o al propio Consejo de Administración (según sea el caso).

En conclusión, los regalos de empresa pueden llegar a cruzar la delgada línea entre el agradecimiento y la corrupción, así que… ¡No se arriesgue!

La autora es Socia de Trevinyo-Rodríguez & Asociados, Fundadora del Centro de Empresas Familiares del TEC de Monterrey y Miembro del Consejo de Empresas Familiares en el sector Médico, Petrolero y de Retail.

Opine usted: rosanelly@trevinyorodriguez.com

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.