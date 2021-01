Rosa Nelly Trevinyo: ¿Re-construir la confianza entre soci@s?

Fuente: Cortesía

Cuando los dueños no se tienen confianza, espían a los demás, ven moros con tranchete ante cualquier afirmación, e idean formas de bloquear decisiones: hacen alianzas, manipulan y grillan. Pareciera que, en este aspecto, la empresa familiar supera a la ficción.

Desconfiar significa dividir. Y es que, cuando desconfiamos del otro, no colaboramos con él y mucho menos, esperamos su apoyo. Obviamente, esta división hace que, tarde o temprano, terminemos malinterpretando errores legítimos, vislumbrando significados ocultos en los comentarios u hechos más inocentes y desdeñando los valores que antes nos unían.

Sin embargo, bien dice el dicho que “la burra no era arisca, los palos la hicieron...”. Y es que, la desconfianza entre socios no suele ser “gratuita”. Se origina en base a las malas experiencias vividas a través del tiempo, y se nutre con los comportamientos y actitudes nocivos que soportamos. ¿Cuáles? La falta de transparencia, la poca solidaridad, la ambición e imposición, el ego desmedido (no respetar a los otros socios por considerarlos “desiguales”) y la traición al lazo familiar-societario.

La pregunta del millón es: ¿Se puede re-construir la confianza entre soci@s?

La respuesta es sí, siempre y cuando exista, por parte de todos los involucrados, voluntad para cambiar actitudes y comportamientos (dar valor a la sociedad), un aprecio profundo por la relación familiar-societaria (compromiso), respeto por las habilidades de los otros y complementariedad de capacidades (humildad y sinergia), y un sueño empresarial conjunto (visión compartida).

1. Dar Valor a la Sociedad.

La verdadera confianza entre socios sólo se puede dar cuando existe madurez emocional y profesional (tanto a título individual como colectivo). ¿Por qué? Porque la confianza se basa en ejercer comportamientos y actitudes que fomenten el respeto, la transparencia, la empatía, la voluntad para entender al otro, la tolerancia a la diversidad y la colaboración consciente (equipo). Pregúntate: ¿Valoro a mis socios? ¿Aprecio el equipo y la empresa que formamos? ¿Estoy dispuesto a buscar el bien común y no sólo el propio? ¿Colaboro para que podamos crecer juntos? .

2. Compromiso.

No podemos esperar que los demás confíen en nosotros si no tenemos palabra; si no mostramos señales de reciprocidad y de solidaridad. Y es que, aunque pueden existir diferentes formas y niveles de compromiso, la clave está en saber si éste es de largo, mediano o corto plazo. Si es de corto plazo, no tenemos socios, sino mercenarios. Pregúntate: ¿Soy realmente confiable? ¿Tengo credibilidad? ¿Qué tanto aprecio la relación familiar-societaria? ¿Qué estaría dispuesto a hacer por ella? ¿Deseo ser parte de esta sociedad a largo plazo o sólo es un escalón transitorio en mi carrera? .

3. Humildad y Sinergia.

Reconocer el valor de mis socios y entender cómo nos complementamos es esencial. Se trata de tomar consciencia empresarial—razonar por qué estamos, y nos conviene seguir, juntos. Y es que, ser parte de un grupo de dueños debiera ser una elección estratégica, no un sacrificio o proceso desgastante. Pregúntate: ¿Tengo la capacidad y la inteligencia emocional para ser un buen socio? ¿Cómo complemento a los demás? ¿Cuál es mi valor agregado en esta empresa? ¿Cómo lo mantengo y nutro a través del tiempo? ¿Cómo apoyo y potencio a los demás socios? ¿Realmente creamos sinergia?.

4. Visión Compartida.

La única manera de ver el futuro juntos, es comunicándonos. Escuchar, comprender y conocer al otro es el medio para construir un sueño empresarial conjunto. ¿Cómo espero que compartan mi visión, si los demás no la conocen? Pregúntate: ¿Entiendo la visión de futuro y los intereses de mis socios? ¿He comunicado los míos? ¿Dónde está el justo medio? ¿Podemos conversar y negociar diferencias de visión?.

Que quede claro, nuestros valores, creencias y pensamientos no nos hacen más confiables; nuestros comportamientos, SÍ… ¡Hay que trabajar en ellos!.

