Rosa Nelly Trevinyo: Pertenencia y conexión

Aunque para las familias empresarias el patrimonio conjunto es, sin duda alguna, una fuerza aglutinadora; lo cierto es, que el dinero no lo es todo, … ni lo logra todo. Y es que, para que la familia empresaria se mantenga unida y comprometida a lo largo del tiempo, sus integrantes precisan forjar y nutrir la pertenencia a la familia.

¿Por qué? Porque el sentido de pertenencia está ligado directamente con nuestra identidad (quién soy y con quién me identifico) y con el tipo de conexiones emocionales que desarrollamos. Y es que, como entes sociales que somos, todos necesitamos sentirnos acogidos, reconocidos y queridos. De hecho, es precisamente cuando nos sentimos “vistos”, “escuchados” y “comprendidos” que tenemos esa sensación de “conexión”—es decir, percibimos que nuestras acciones tienen impacto.

La familia nos otorga seguridad, identidad, un grupo de soporte y expectativas de trascendencia. Pertenecer nos exige convivir, interesarnos por los demás y defenderlos (nosotros vs. los otros). Por ello, nutrir la pertenencia a la familia ayuda a construir lazos familiares fuertes y a fomentar valores como el respeto, la reciprocidad, la generosidad y el cuidado mutuo.

¿Cómo se cultiva la pertenencia? Pasando tiempo juntos, encontrando aficiones comunes, escuchando activamente, haciendo un esfuerzo por entender y respetar al otro (aún y cuando no esté de acuerdo con él), fomentando el contacto físico (abrazo, besos) y manteniendo conversaciones profundas.

No obstante, no todo es miel sobre hojuelas… En las familias empresarias, la pertenencia puede perderse, la identidad disociarse y la conexión interrumpirse. De hecho, habrá algunos miembros de la familia que, teniendo un escaso sentido de pertenencia al grupo familiar, se comporten de manera individualista (qué me beneficia a mí), tomen distancia, practiquen otros valores, se dejen influenciar y se unan a otros "grupos”. Es en este momento cuando las familias se “desconectan”.

Y, aunque el patrimonio conjunto (i.e. empresa) puede “enlazar”, llegará el punto en que éste no será suficiente. Las personas con baja o casi nula pertenencia a la familia ya no nos “verán”, “escucharán”, o “comprenderán”. Y no me refiero a que nos ignoren descortésmente, sino a que, en las pocas interacciones que tengamos con ellos, éstos tratarán de mantener solamente conversaciones cordiales: no se abrirán ni compartirán sus experiencias, miedos, visiones o ilusiones. Será como hablar con cualquier “desconocido”. ¿Por qué? Porque los intereses personales no corresponderán más al grupo familiar.

Cuando la familia es parte importante de nuestra identidad, entendemos que convivir es relevante, que tomar en cuenta a los demás nos retroalimenta y que el afecto (conexiones emocionales) se construye con el conocimiento. Cuando no, simplemente limitamos nuestra interacción a preguntas cerradas, cortas y sin gran elaboración. ¿Cómo queremos que haya unidad, sinceridad, confianza y compromiso, si no hay interés?

Si deseamos que el “pegamento emocional” que nos mantiene unidos y comprometidos se conserve, nutra e incremente, debemos fomentar la pertenencia a la familia y la conexión emocional profunda. Así que, la próxima vez que hables con tu papá/mamá, herman@, prim@ o familiar intenta interesarte más por sus experiencias y preocupaciones; indaga en sus emociones, escúchalo y compréndelo. Sin embargo, no olvides que este proceso debe ser recíproco. ¡La gratitud es clave!

La autora es Socia de Trevinyo-Rodríguez & Asociados, Fundadora del Centro de Empresas Familiares del TEC de Monterrey y Miembro del Consejo de Empresas Familiares en el sector Médico, Petrolero y de Retail.

Opine usted: rosanelly@trevinyorodriguez.com

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.