Rosa Nelly Trevinyo: La historia se repite

Varias son ya las empresas familiares “institucionales” acusadas de corrupción, malos manejos y fraude... Y, aunque existen ejemplos antiquísimos, pareciera que la historia se repite: El Banco Medici en 1494, el Banco de Overend, Gurney & Co. en 1866, la multinacional Parmalat en 2003 y Banco Ahorro Famsa este 2020.

En el caso de la Familia Medici, en Florencia, las siguientes generaciones descuidaron el negocio, se llenaron de deudas, vivieron de forma extravagante, no controlaron a sus administradores y se dieron cuenta muy tarde de fraudes millonarios. Fueron directo a la insolvencia. Los problemas fiscales de los Medici se hicieron tan grandes que hasta llegaron a defraudar, ¡un fondo de caridad! Así, luego de casi 100 años (1397-1494), el banco europeo más grande del siglo XV, que convirtió a los Medici en la familia más rica de Europa, llegó a su fin. El banco fue liquidado; el dinero no alcanzó para pagarle a todos los acreedores.

El Banco Overend, Gurney & Co., del Reino Unido, fue fundado en el año 1800. Durante 40 años fue la casa de descuento (compra y venta de letras de cambio con descuento) más grande del mundo, convirtiéndose en el banco de los banqueros. Cuando Samuel Gurney se retiró, el banco comenzó a crecer desproporcionadamente, a invertir en vías ferroviarias y en otras inversiones de largo plazo, olvidándose de mantener las reservas de efectivo necesarias para el tipo de operaciones que realizaba. En un intento por obtener liquidez, el banco empezó a cotizar en la Bolsa en 1865; no obstante, este período fue seguido por un colapso en sus inversiones ferroviarias. El Banco de Inglaterra se negó a rescatarlo. Overend, Gurney & Co. suspendió sus pagos el 10 de mayo de 1866, causando pánico. Grandes multitudes se congregaron alrededor de sus oficinas. El banco entró en liquidación en junio de 1866. Sus directivos fueron demandados y juzgados por fraude (declaraciones falsas en los prospectos de la oferta pública de 1865).

Parmalat, el grupo creado por Calisto Tanzi en 1961 (Parma, Italia), se vio obligado a revelar en 2003 un fraude por 14 mil 500 millones de euros—estafa, especulación abusiva y falsa contabilidad. El dueño de Parmalat y más de 30 ejecutivos fueron investigados y sentenciados: La ingeniería financiera que implementaron por años estaba llena de maniobras ilícitas. Sólo en Italia, 115 mil inversionistas fueron afectados; en Argentina, 450 mil propietarios de bonos del Tesoro del Estado fueron perjudicados y en Alaska, un fondo de pensiones reclamaba más de mil millones de dólares (entre otros). Calisto Tanzi admitió haber desviado millones de euros a las empresas de turismo de su hija Francesca y al club de fútbol de su hijo Stefano. Cuando Parmalat se declaró en bancarrota, decenas de miles de inversionistas perdieron los ahorros de toda su vida.

¿Y qué me cuentan de Grupo Famsa, al que pertenece Banco Ahorro Famsa? Empresa fundada por Humberto Garza González en 1970 (Nuevo León, México) y manejada hasta hoy por sus hijos. ¿Acaso hay algo en las historias anteriores que le suene familiar? En este caso encontramos un exceso en el otorgamiento de créditos a personas relacionadas, registros indebidos en la contabilidad, insuficiencia en las reservas crediticias… Sin duda alguna, ya sabemos cuál será el desenlace.

Hoy, miles de ahorradores están luchando por rescatar sus ahorros; otros, ya están evaluando demandar penalmente a los dueños, consejeros y directivos del banco. ¿Dónde quedó la ética y los valores familiares? ¿Dónde quedó el gobierno corporativo? ¿Dónde están las instituciones que supervisan la operación de estas empresas? Ya no estamos en el siglo XV, ni en el XIX. Las Comisiones de Valores tienen estándares regulatorios y de supervisión. ¿Dónde están los funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que no hicieron bien su trabajo y permitieron al Banco seguir operando? ¿Por qué no alertaron desde 2016, cuando detectaron irregularidades? A ellos también habría que juzgarlos… La ambición, la corrupción y el riesgo desmedido no son buenos consejeros.

