Rosa Nelly Trevinyo: Empresa familiar, profesionalizando la práctica

Fuente: Cortesía

Lamentablemente cada vez son más los consultores que dicen “hacer empresa familiar”. Y digo lamentablemente, porque no basta con ser buena gente y haber convivido con empresarios para convertirse en asesor de confianza de la familia empresaria… Se requieren bases sólidas, estudios específicos y experiencia práctica.

Y es que, el buen profesional de la empresa familiar es como un médico que interviene en los sistemas familiares-empresariales con precisión y sin causar olas que puedan afectar, innecesariamente, la operación del negocio o las relaciones interpersonales. Estoy segura de que nadie en su sano juicio dejaría que lo operara a corazón abierto un contador que tiene como hobby la medicina, ¿o sí? ¿Por qué entonces cuando se trata de la salud psicológico-emocional de toda la familia y de la supervivencia de nuestro negocio, contratamos aficionados?

El consultor de la empresa familiar tiene el poder de unir o destrozar familias; de construir o destruir negocios. Un poder de este tipo conlleva una gran responsabilidad. Es precisamente por esto, que un buen profesional de la empresa familiar debe ejercer su trabajo con integridad, competitividad y vocación.

1. Integridad:

Un buen profesional de la empresa familiar no promete más de lo que puede cumplir. Tengámoslo claro: Ningún asesor tiene el poder de solucionarlo todo. Es con mucha voluntad y trabajo del consultor, y de todos los miembros de la familia empresaria, que se pueden resolver conflictos, aminorar retos y aceptar vivir con ciertos desafíos. Un profesional no vende espejitos.

De igual forma, el buen profesional de la empresa familiar respeta la dinámica de sus clientes y sus tradiciones; se asegura de conocerlos, de interactuar con ellos de forma constante, de entender por qué y cómo ejercen sus ritos, y se obliga a no juzgarlos.

Finalmente, reconoce sus limitantes y no toma casos con los que no puede lidiar o con cuyos valores no concuerda; comprometiéndose a hacer lo correcto para el cliente y a no sacar provecho de las situaciones por las que pasan las familias empresarias que atiende.

2. Competitividad:

Un buen profesional de la empresa familiar no basa sus recomendaciones en anécdotas, sino que investiga y perfecciona continuamente sus conocimientos, asegurándose de tener suficiente formación e información, de trabajar en equipo con otros consultores y de pedir ayuda cuando lo necesita.

Y es que, la competitividad en nuestro trabajo conlleva no sólo a hacerlo bien, sino también a aprender de otros; a colaborar en vez de competir; a desarrollar un sentido de colegialidad—respeto por otros profesionistas que complementan nuestro trabajo: psicólogos, abogados, fiscalistas, mediadores, etc.—; y a estar conscientes de que las estructuras y procesos “normales y recomendables” pueden no ser las soluciones que la familia empresaria que atendemos necesita.

3. Vocación:

Un consultor de empresa familiar requiere también tener vocación. La vocación es esa capacidad de servir a los demás sin esperar agradecimiento o reconocimiento; es esa satisfacción que se materializa al hacer el bien a quienes se atiende. La vocación entraña ejercer continuamente la práctica sin aburrirse, sin dejar de sorprenderse, encontrando siempre la forma de crecer y de educar a las familias empresarias para que puedan lidiar con sus desavenencias solos (hacerlos independientes).

Mi ilusión es, que existan menos consultores wannabe y más profesionales de la empresa familiar que entiendan el alcance de nuestra intervención, midan el poder que poseemos y realmente demuestren su lealtad a las familias empresarias que atienden.

En pocas palabras, profesionalizar la práctica significa hacer lo correcto, hacerlo bien y hacer el bien.

¿Así o más claro?

La autora es socia de Trevinyo-Rodríguez & Asociados, Fundadora del Centro de Empresas Familiares del TEC de Monterrey y Miembro del Consejo de Empresas Familiares en el sector Médico, Petrolero y de Retail.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad única de quien la firma y no hay que hacer que la postura editorial de El Financiero.