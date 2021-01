Rosa Nelly Trevinyo: Empresa Familiar 20.2.1

Fuente: Cortesía

Si queremos que nuestros negocios “se repongan”, “potencien” o “continúen con la buena racha” del 2020, habremos de visualizar cómo ser más productivos en este 2021. En este sentido, mis recomendaciones para las empresas familiares en su versión 2.1 son:

1. Transfórmate en una Mini-Multinacional (el mercado es el mundo).

Las mini-multinacionales son empresas pequeñas o medianas que, gracias a la tecnología y a una red de contactos internacionales, ofrecen sus productos o servicios a nivel global, de forma competitiva.

Para bien o para mal, la crisis del Covid-19 nos ha empujado a trabajar “a distancia”; así que, capitalizar lo aprendido podría ayudarnos a crecer, ¿no? Ahora que la distancia se ha acortado, y que una reunión de Teams, Zoom o Skype sustituye un viaje de negocios de 16 horas, deberíamos comenzar a aprovechar las “nuevas” oportunidades. El mercado es el mundo. Ya no es necesario ser “grande” para vender en el extranjero. La virtualidad ha roto la barrera de entrada. ¿Qué estamos esperando?

2. Invierte en tener presencia online (posicionamiento internacional).

Lo primero que hay que hacer para convertirnos en una mini-multinacional es aceptar el reto del cambio: la digitalización llegó para quedarse. Así que, no sólo se trata de adquirir sistemas, utilizar plataformas digitales y modificar nuestros procesos para que sean más eficientes, sino también de CAMBIAR nuestras actitudes. Debemos abrazar la tecnología y aprender a usarla de manera integral en todos los ámbitos del negocio.

Paso 1: Asegúrate de tener una página web que te ayude a posicionar y vender tus productos de manera internacional; combínala con presencia en redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.). No obstante, ten presente que de nada servirá tener presencia online, si no puedes mantenerla. Hay que estar activo. Contrata a un BUEN community manager.

Paso 2: Para escalar y crecer, hay que invertir en tecnología. La tecnología te ayudará a aumentar tus ventas, sin incrementar el número de colaboradores. Algunos puntos importantes a considerar son: la utilización de software que permita trabajar a distancia; sistemas de data mining que puedan ayudarte a predecir el comportamiento de tus clientes; automatización de procesos—el uso de chatbots es cada vez más generalizado y accesible (programa informático con el que el cliente puede mantener una conversación a cualquier hora del día o de la noche y que funciona mediante inteligencia artificial). Obviamente, el reto será mantener el control de calidad, la seguridad de los sistemas (luchar contra el ciber-crimen) y darle mantenimiento a los equipos/software.

3. Usa plataformas digitales logísticas y de pago (socios comerciales).

Amazon, Alibaba, Mercado Libre, Ebay, Google Wallet, PayPal, Dwolla u otras plataformas de envíos y pagos online pueden ayudarte a comenzar tu proceso de internacionalización, así como facilitarte la logística. Aprende cómo usarlas, analiza su costo-beneficio e integra alguna no sólo en tu página web, sino también en el día a día de tu negocio. Ojo con los impuestos (asesórate bien en este rubro).

4. Trabaja en red (cadenas comerciales evolutivas).

Una labor primordial en este proceso de transformación es crear ecosistemas empresariales colaborativos y globales. Desarrolla y nutre diversos socios comerciales, en varias industrias, en múltiples países. Siempre es bueno tener un amigo, aliado o socio en otras latitudes. Así que, concéntrate en hacer bien lo que sabes hacer y deja que otros te ayuden a potenciarlo. Obviamente para que las relaciones funcionen deberá de haber confianza, certeza jurídica, transparencia e inteligencia emocional, pero sobretodo, reciprocidad (ganar-ganar).

Este 2021 reinventa la estrategia, revive tus productos y servicios, impulsa la productividad y acepta el cambio. Hay que mirar hacia adelante y construir el futuro; así que, presiona el botón, re-inicia tu negocio y crece. ¡Bienvenido 2021!

La autora Socia de Trevinyo-Rodríguez & Asociados, Fundadora del Centro de Empresas Familiares del TEC de Monterrey y Miembro del Consejo de Empresas Familiares en el sector Médico, Petrolero y de Retail.

