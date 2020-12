Rosa Nelly Trevinyo: El mejor regalo

Fuente: Cortesía

En esta época en que la esperanza nos empuja a seguir adelante, uno se pone a pensar… ¿Qué será adecuado regalar en Navidad?

Un buen regalo es, en su concepción original, una muestra de cariño, consideración y apoyo que se entrega sin esperar nada a cambio; un obsequio—tangible o intangible—que alegra el corazón de quien lo recibe, transmitiéndole ilusión y fuerza… Así que, la pregunta inicial se tornó entonces: ¿Qué podría alegrar, hoy, el corazón del empresari@ familiar?

Luego de mucho preguntar entre mis clientes, proveedores y amigos, descarté regalos que, en otros tiempos, les hubieran sido atractivos y hasta deseables; llegando a una sola conclusión: Lo que puede alegrar el corazón del empresari@ familiar, otorgándole ilusión y fuerza en estos momentos de crisis, es la solidaridad de su familia. ¡Ése es el mejor regalo!

Y es que, aunque ésta puede manifestarse de diferentes formas—dependiendo de las posibilidades de cada miembro—, su objetivo es sólo uno: Apoyar al empresari@ a lograr las metas de la familia empresaria.

¿Qué tipo de actos pueden demostrarle al empresario@ la solidaridad de su familia?.

1. Arrimar el hombro (un acto de involucramiento): Hoy que los colaboradores escasean, los miembros de la familia pueden decidir (voluntariamente) ayudar en la empresa y favorecer su desarrollo—compartir su tiempo libre sin esperar nada a cambio. Más ojos, manos y talento regalarán al empresari@ familiar no sólo un poco de certidumbre, sino también, ¡recursos adicionales!

2. Disminuir el gasto familiar (un acto de prudencia): Los cónyuges y los familiares que están en casa, pueden mostrar su solidaridad hacia el empresari@ encontrando maneras de ahorrar, reciclar y limitar el uso de algunos productos o servicios no esenciales. Ayudarle a hacer rendir el dinero le regalará, en automático, un poco de tranquilidad.

3. Tender puentes (un acto de aliento): Los miembros de la familia pueden apoyar al empresari@, conectándolo con potenciales clientes y/o promocionándolo entre sus amigos, redes sociales, etc. Esta práctica le regalará al empresari@ nuevos retos y oportunidades, rejuveneciendo su visión de negocio y ampliando sus horizontes.

4. Solucionar conflictos (un acto de voluntad): En tiempos difíciles, el estrés y la frustración son el pan de cada día… Y las discusiones familiares también. Minimizar las peleas, y en caso de suscitarse, mostrar una sincera inclinación por solucionarlas, puede resultar un regalo extraordinario. El obsequio para el empresari@: paz mental y emocional.

5. Cuidarse y cuidar a los demás (un acto de amor): No sólo se trata de ponerse el tapabocas, lavarse las manos y usar careta; sino también de ser conscientes y cuidarnos (evitar reuniones, viajes, posadas, aglomeraciones). De nada sirven los regalos, si las personas a las que van destinados no podrán alegrarse con ellos, o si el gusto les durará poco. Regalar salud es un acto de amor; no un sacrificio.

Cuando el empresari@ familiar percibe que su familia valora el proyecto de negocio que ha forjado y que, para demostrarle su cariño se involucra en él—aunque sea tangencialmente—, se siente ilusionado y motivado. Ningún otro regalo le causará (hoy) mayor satisfacción.

Por mi parte, luego de escucharlos consideré, que el mejor regalo que yo podía hacerles—como su asesor de confianza—era escribir esta columna. Espero que sus familias la lean y que les regalen una actitud, acción o proyecto que alegre sus corazones y los impulse a seguir adelante.

Les deseo una feliz Navidad llena de salud, armonía, felicidad y esperanza. Sin duda alguna, el año 2021 nos traerá nuevas oportunidades para construir un mejor futuro, juntos.

La autora es Socia de Trevinyo-Rodríguez & Asociados, Fundadora del Centro de Empresas Familiares del TEC de Monterrey y Miembro del Consejo de Empresas Familiares en el sector Médico, Petrolero y de Retail.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.