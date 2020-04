Rosa Nelly Trevinyo: Decálogo para Sobrevivir

Fuente: Cortesía

En tiempos de COVID-19, cuarentena y recesión, millones de negocios familiares están cerrados “temporalmente”. Y, aunque el Gobierno insiste en que recibirán apoyos económicos, los empresarios ya no creen ni “j”. Lo único que les han dado son promesas, impuestos, amenazas de responsabilidad penal si operan (abren) e inspecciones de clausura.

Si a eso le agregamos que el dinero no alcanza y que algunos lidian hoy con colaboradores que no dimensionan la magnitud del impacto económico que la pandemia y el cierre de negocios representa, y que a refunfuñones negociaron un acuerdo laboral temporal (Abril) donde se ajustan sus salarios a cambio de no despedirlos, el panorama no se ve muy alentador—especialmente cuando el Sub-Secretario de Salud da indicios de que la cuarentena puede extenderse a Mayo.

Obvio, están también aquellos—como Elektra—que no cerrarán y que aseveran que sus productos son de “primera necesidad”. Y, finalmente, cadenas—por ejemplo, Office Max—donde los accionistas no perderán porque hayan bajado sus cortinas, sino por la actitud y pocas ganas de trabajar de quienes están operando.

¿Qué hacer, entonces, para sobrevivir?

1. Revive y capitaliza tus fortalezas BÁSICAS—las que te hicieron fuerte hace años.

En francés, el término le verlan se refiere al inverso de una palabra; es decir crear una nueva palabra, a partir de una existente, invirtiendo las sílabas. Es un proceso que data del siglo XVIII. ¿Por qué no lo intentamos? Has escuchado la palabra “dèjá vu”, la gente la utiliza cuando algo nuevo le recuerda a alguna cosa, que siente, vivió en el pasado. Si aplicamos le verlan, dèjá vu se vuelve “vuja-de” ¿El significado? Algo viejo y familiar que vivimos, visto desde una nueva óptica, nos puede dar la oportunidad de visualizar cosas diferentes, de obtener perspectivas revolucionarias. Así que, ¡ojo! tus fortalezas básicas, vistas a la luz de esta pandemia, pueden catalizar nuevas formas de hacer negocio.

Pregúntate: ¿Qué fue lo que me permitió crecer? ¿Por qué soy reconocido? ¿Qué cosas sé y hago mejor que los demás? ¿Cómo puedo innovar y sacarles provecho? ¿Qué no pueden hacer mis competidores? Define DOS o TRES fortalezas básicas. Una vez que las tengas claras, compleméntalas con tecnología y rompe las reglas.

2. Segmenta tu mercado de clientes y enfócate.

¿Quiénes son tus clientes hoy? Entiende quiénes son tus clientes más leales y atiéndelos bien, muy bien. Utiliza la regla del 80-20. El ochenta por ciento de tus ingresos proviene del veinte por ciento de tus clientes.

Pregúntate: ¿Cómo puedo seguir generando valor para mis clientes con el limitado flujo de efectivo que tengo y las cortinas abajo? Piensa cómo seguir otorgándoles un excelente servicio aún y cuando tu negocio esté cerrado. El teléfono, el internet y el desarrollo o subcontratación de una buena logística son herramientas clave.

3. Si tienes capital, busca activos o servicios infravalorados que encajen con tus fortalezas de negocio básicas.

Convierte la crisis en una oportunidad. No compres por comprar o porque está “barato”. Si vas a adquirir algo, tiene que aportarle valor real a tu empresa.

Pregúntate: ¿Lo necesito? ¿Me va a dar una ventaja competitiva? Si no, guarda tu dinero… Lo vas a necesitar.

4. Establece una política de liquidez para tu negocio.

Define y proyecta una política de efectivo que pueda darte la liquidez mínima necesaria para cubrir los costos (aunque la empresa esté cerrada, los gastos siguen). Si puedes, cancela pedidos no esenciales o re-negocia las condiciones de pago con tus proveedores.

5. Cuidado con el financiamiento.

Hay que ser innovador y explorar todos y cada uno de los viejos y nuevos métodos de financiamiento. No te apalanques si no es sumamente necesario . No cargues de gastos “futuros” al negocio. No tomes créditos con tasa variable, ni en otra moneda. No aceptes pagos diferidos si no son sin intereses—y realmente urgentes. ¡Cuidado con las tarjetas de crédito empresariales y personales!

No te pierdas, en 15 días más, la segunda parte de esta columna. Por lo pronto, aplícate. ¡Quiero ver sobrevivir tu empresa familiar!

La autora es Socia de Trevinyo-Rodríguez & Asociados, Fundadora del Centro de Empresas Familiares del TEC de Monterrey y Miembro del Consejo de Empresas Familiares en el sector Médico, Petrolero y de Retail.

Opine usted: rosanelly@trevinyorodriguez.com

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.