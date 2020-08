Rosa Nelly Trevinyo: ¡Cuidado con el estrés!

Fuente: Cortesía

Esta semana un empresario familiar me llamó para revisar ciertos temas familiares-patrimoniales. Luego de rebotar ideas relevantes, me comentó que estaba muy preocupado porque había pasado por un episodio dramático. Y es que, ante la difícil situación que vive hoy su negocio, el estrés ha estado a la orden del día…

Aunque el estrés es un mecanismo positivo para impulsar el desempeño en determinadas circunstancias y momentos, cuando es continuo y sostenido a lo largo de varios meses o años puede afectar la salud física y mental, desencadenando ataques de ansiedad, burnout, depresión o incluso, infartos. “Comencé a respirar de forma agitada, me temblaban las manos, sudaba tremendamente y me dolía el corazón…Pensé que me moría…”.

En México, el 85 por ciento de los empresarios familiares sufren, al día de hoy, altos niveles estrés. Y aunque pocos lo admiten, hay quienes se han hecho dependientes de sustancias adictivas como la cafeína, el alcohol, los tranquilizantes o incluso los suplementos vitamínicos para el desempeño—por no hablar de otro tipo de drogas.

De hecho, un estudio que realizamos recientemente reveló que los factores que más estresan y generan sentimientos de ansiedad en los empresarios familiares mexicanos son, en primer lugar, las discusiones con miembros de la familia; en segundo, los retos propios del negocio (problemas con colaboradores, proveedores, acreedores, clientes; demandas y riesgos laborales; disminución de ingresos y deudas) y en tercero, las presiones del gobierno (pago de impuestos, riesgos sanitarios, corrupción).

Y, aunque mi amigo empresario no sufrió un infarto, sí pasó por un ataque de ansiedad bastante pronunciado y largo. ¿Cuál es la diferencia?

Un ataque al corazón es la respuesta del organismo a la formación de un coágulo en la arteria coronaria—la que manda sangre y oxígeno a nuestro corazón. El bloqueo provoca latidos cardíacos irregulares, sudoración fría, vómitos, dolor punzante en el brazo izquierdo, molestias en la mandíbula y un dolor opresivo en la zona central del pecho.

Por otro lado, un ataque de ansiedad se caracteriza por una sensación de pánico y nerviosismo extremo que surge ante la aparición de situaciones con las que no podemos lidiar—por ejemplo: la muerte de un ser querido; un desfalco realizado por un familiar; una deuda que se multiplica al devaluarse la moneda. Un ataque de ansiedad desencadena síntomas como palpitaciones, opresión en el pecho, sensación de ahogo, escalofríos, náuseas, mareos e incluso desmayos. Por eso, es muy común que pueda ser confundido con un infarto.

La diferencia entre los dos radica principalmente en la localización, la intensidad y los sentimientos percibidos. Cuando uno sufre un infarto, el dolor opresivo se centra en el pecho, cuello y brazo izquierdo; en un ataque de ansiedad, el dolor puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Igualmente, cuando uno experimenta un ataque al corazón, el dolor se incrementa conforme el tiempo pasa, mientras que, si se trata de un ataque de ansiedad, el dolor disminuye al hacer ejercicios de respiración. Una de las características esenciales de los ataques de ansiedad es que la persona que los padece se siente incapaz de controlar sus emociones—piensa que va a morir o volverse loco—, un síntoma que brilla por su ausencia en caso de los infartos.

Algunas recomendaciones para cuidar la salud son: Abandonar el hábito de fumar, controlar la hipertensión, los niveles de colesterol, realizar ejercicio diario y llevar una dieta balanceada. Igualmente beneficia llevarse bien con la familia—los vínculos afectivos positivos disminuyen los problemas de corazón, mientras que la inestabilidad sentimental produce preocupación y estrés. Finalmente, practicar 15 minutos diarios técnicas como el mindfulness o la meditación, el yoga o el taichi pueden ayudar a controlar el estrés.

En conclusión, la negación es el principal enemigo. Recuerde: Pedir ayuda es una señal de fortaleza, no de debilidad.

¿Qué está Usted esperando?

La autora es Socia de Trevinyo-Rodríguez & Asociados, Fundadora del Centro de Empresas Familiares del TEC de Monterrey y Miembro del Consejo de Empresas Familiares en el sector Médico, Petrolero y de Retail.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.