Rosa Nelly Trevinyo: ¿Auto-Negligencia Patrimonial?

Fuente: Cortesía

Cuando se trata de perpetuar el patrimonio, el peor error no es la ignorancia, sino la indiferencia, o mejor dicho, la auto-negligencia patrimonial. Y es que, a veces, con tal de no involucrarnos, dejamos pasar eventos que terminan afectando nuestro propio bolsillo, nuestras posesiones y la riqueza familiar. TRES claros ejemplos de esto son:

1. Desatención de la Empresa Familiar:

Cuando uno es accionista de una compañía y por falta de interés, por nuestras ocupaciones personales o porque “tengo mi representante”, no nos damos a la tarea de enterarnos de si ésta gana o pierde dinero, ¡tenemos un problema! Y es que, ¿de qué nos sirve tener conocimiento (estudios) si no lo utilizamos? ¿Para qué contar con un patrimonio, si ni enterados estamos de cómo lo están gestionando?

Un buen accionista es aquél que, trabaje o no en el negocio familiar, se involucra en la gestión de sus inversiones, lee los periódicos, está al tanto de los indicadores que afectan a la empresa, acude a las juntas de accionistas, revisa los reportes y estados financieros, externa sus inquietudes utilizando los canales adecuados… Y es que, ¡el trabajo del accionista es estar al tanto! Si no lo está, no nos sorprendamos de que terminen por comprarle su capital (barato); diluirlo (sin siquiera darse cuenta); o simplemente, por no considerarlo.

Y tú, ¿qué valor le aportas, como accionista, a tu empresa familiar?

2. Descuido en las Inversiones Inmobiliarias:

Existen familias empresarias que como parte de su estrategia de diversificación, compran inmuebles—departamentos, casas o locales comerciales—en diferentes partes de México o el extranjero. Los propietarios suelen adquirir los bienes en pre-venta y/o cuando la construcción todavía está en proyecto, y siendo ésta una estrategia de inversión, muy pocas veces usan o habitan los inmuebles. Las desarrolladoras y las administraciones de primer año lo saben y juegan con ello, especialmente en lo que se refiere a las “garantías”… Y es que, si los vicios ocultos no se reportan en tiempo y forma, las garantías se pierden y la familia propietaria termina pagando los platos rotos (disminuye su retorno sobre la inversión por las adecuaciones que tiene que sufragar). Así que, ¡revise bien y no se desentienda!

Igualmente, existen ocasiones en que las familias empresarias contratan gestores inmobiliarios que “les cuidan” sus propiedades—alquilan, cobran la renta, administran gastos del inmueble, se entienden con los inquilinos, los representan en las asambleas de condóminos, etc. La cuestión aquí es que algunos propietarios “se olvidan” de pedirles cuentas, de exigirles rentabilidad y se contentan con los depósitos que éstos les hacen, sin siquiera revisar los gastos o preguntar porqué tal o cual cosa se tuvo que reparar o cambiar. ¡Cuidado con los goles!

3. Delegación Excesiva en la Gestión de la Riqueza:

Cuando las familias crecen y los patrimonios son sustanciales, se tiende a buscar asesores patrimoniales especializados para que gestionen la riqueza (inversiones/activos). La mayoría de las familias empresarias acuden a bancos reconocidos con áreas patrimoniales fuertes (wealth management) y acceso a mercados internacionales. Y, como asumen suficiente expertise de su parte, les terminan autorizando un manejo discrecional de sus inversiones. ¡Grave error!

Para que las cosas funcionen bien, la familia propietaria debe entender y estar al tanto de las decisiones de inversión que se toman (tener control de su capital), revisar las comisiones o igualas que le cobran, entender los riesgos que implican las inversiones que se autorizan, y poseer (seguir) un plan estratégico de inversión familiar definido previamente. En resumen: ¡Aprenda a manejar su patrimonio y a evaluar a su administrador de inversiones!

Conclusión: ¡Si Ustedes no cuidan su patrimonio, nadie más lo hará!

La autora es Socia de Trevinyo-Rodríguez & Asociados, Fundadora del Centro de Empresas Familiares del TEC de Monterrey y Miembro del Consejo de Empresas Familiares en el sector Médico, Petrolero y de Retail.

Opine usted: rosanelly@trevinyorodriguez.com

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.