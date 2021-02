Rosa Nelly Trevinyo: Alianzas entre soci@s

Fuente: Cortesía

Conforme los negocios crecen y las participaciones accionarias se diluyen, las alianzas entre socios se vuelven cada vez más “normales”. Y es que, como seres humanos, solemos tener más o menos afinidad con tal o cual persona. No importa que sea mi padre, mi hermana, mi primo o un socio no-familiar; el punto es, que como individuos, nos sentimos identificados, compartimos hobbies, valores básicos (respeto, admiración, lealtad, amor/amistad) y pareciera que nuestra forma de interpretar la realidad es similar.

Si a la afinidad personal entre un grupo de socios le agregamos objetivos coincidentes, lo común será que los involucrados pongan los medios a su alcance para lograrnos, ¿no? Uno de estos medios suele ser, precisamente, el voto en la Asamblea de Accionistas o incluso, en el Consejo de Administración. No es raro entonces, que antes de una reunión importante, algunos socios conversen y hasta se pongan de acuerdo sobre cómo votar tal o cual asunto.

Cuando la decisión está razonada y tiene como fin el beneficio a largo plazo para la empresa y para todos sus dueños (accionistas), recurrir a una coalición tiene sentido—ya sea para ejercer un rol de oposición o de integración. No obstante, cuando por pereza, ignorancia, falta de visión o interés nos dejamos convencer por excelentes “cabilderos” y cedemos, o incluso vendemos nuestro voto a cambio de favores o ganancias personales, la cosa cambia.

La responsabilidad de un socio es votar de acuerdo a su criterio—y al análisis profundo que ha realizado de la información que se ha allegado—, apegado a su deber de lealtad y diligencia hacia la empresa. Un buen socio debe ejercer su voto preguntándose: ¿Qué es lo mejor para nuestro negocio (…no para mí; no para mi grupo de afinidad)?

Precisamente por ello, las alianzas entre socios suelen ser “normales” siempre y cuando, no afecten negativamente la operación, el gobierno y la trascendencia de la empresa—es decir, no impulsen o bloqueen decisiones que comprometan, de forma dolosa, el futuro del negocio y de sus accionistas. Y es que, cuando en un evento relevante (i.e. una fusión o venta; una emisión de nuevas acciones; la incorporación de un nuevo socio) un grupo gana a costa de los demás, se quebranta la legitimidad de la sociedad; y se deteriora la identidad, el respeto, la confianza y el compromiso entre los dueños.

Tengámoslo claro: Para que una empresa familiar multigeneracional—donde hay muchos socios con participaciones no mayoritarias—crezca, mantener el balance de poder es clave. Las alianzas pueden ser una forma de lograrlo (voto en bloque). No obstante, también pueden presagiar el inicio del fin. Y es que, la creación de bloques atrincherados llevará, en algún momento del tiempo, al conflicto y la separación,… especialmente, si se detectan ganancias personales a expensas de los otros socios y de la empresa (conflicto de interés). Una alianza que busca imponer, sólo desgastará la relación societaria—mermará la confianza, el compromiso y la afinidad entre los dueños. Por si esto fuera poco, entre más atrincheradas las posiciones, más extremistas serán las acciones a implementarse y menos voluntad de negociar exhibirán las partes involucradas. Llegará el punto en que, no se tratará de ver por el bien de la empresa, sino de “ganar la batalla” (entre grupos).

Para que las coaliciones entre socios sean útiles y constructivas, éstas deben ejercerse con un motivo y temporalidad claras; ser gestionadas con alta comunicación y transparencia; con socios leales que tengan un amplio conocimiento de sus derechos y obligaciones, de los temas a votar, y que cuenten con una visión empresarial integral de largo plazo.

Las alianzas entre socios afectan el balance de poder en la empresa familiar. Cuidado cuando se forman, pero sobretodo, cuando se vuelven permanentes. El poder corrompe y la identidad se rompe. ¡Mucho Ojo!

La autora es Socia de Trevinyo-Rodríguez & Asociados, Fundadora del Centro de Empresas Familiares del TEC de Monterrey y Miembro del Consejo de Empresas Familiares en el sector Médico, Petrolero y de Retail.

