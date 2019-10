Rosa N. Trevinyo: Cuando los problemas se vuelven crisis

Fuente: Cortesía

Existen ocasiones en que la información no llega, los dueños no se enteran y a la empresa la demandan. Es entonces cuando los empresarios familiares se preguntan: ¿Cómo es que sucedió esto?... ¿En qué momento llegamos aquí?

“Darle largas” a un cliente o “patearle la bola” a un proveedor puede resultar contraproducente… y es que, aunque en contadas ocasiones funciona eso de darle a la gente “atole con el dedo”, generalmente dejar pasar el tiempo empeora las cosas, llegando a causar para la empresa y para la sociedad en general, verdaderas crisis.

Algunas señales de alerta a las que tenemos que estar atentos son:

1. Colaboradores egoístas: Son aquellos colaboradores que no sólo se toman las cosas a título personal, sino que pasan por encima del bienestar de la organización. No se trata de lo que le conviene a la empresa, sino a ellos. Además, actúan de forma autoritaria, prepotente y cínica con el cliente; mienten, minimizan los problemas, no cumplen su palabra, retan al comprador e incluso se burlan de sus quejas.

2. Cúpulas indiferentes: Dueños o inversionistas que “no bajan” a la operación, se creen lo que sus colaboradores les cuentan y al igual que ellos, no tienen palabra. Delegan en exceso; dicen, pero no hacen, y aunque aseguran que el cliente es primero, buscan la forma de que éste pague los platos rotos.

3. Operadores futboleros: Se tardan años en hacer su trabajo (adrede); el cliente es su última prioridad, lo dejan esperando, no consideran su tiempo, insisten en que “no se puede hacer” y patean la bola constantemente.

4. Abogados picudos: Compran gestores e instancias, tratan a los clientes de manera déspota y con ínfulas de grandeza, y en vez de arreglar, empeoran la situación ejerciendo amenazas. “Haga lo que haga, de nada va a servir”.

Cuando los clientes tienen conocimiento, información y medios económicos para hacer cumplir sus derechos, lo único que este tipo de atenciones logra es escalar un problema menor a crisis. Y es que, lo que pudo arreglarse de inicio negociando directamente o en instancias conciliatorias, termina derivando en un mega juicio donde se invierte más tiempo, dinero y esfuerzo por ambas partes.

CUATRO CONSEJOS PARA EVITARLO:

1. Tenga claro, y comparta con sus colaboradores, que una queja es el momento de la verdad para cualquier negocio de cómo se gestione, ésta depende la fidelidad o pérdida del cliente. Por ello, es importante estar atento, escuchar el motivo, entender la magnitud y medir el impacto de la reclamación. Equivocarse al “calcularlo” es un error que se paga con creces.

2. Ofrezca disculpas y solucione pronto. Comprométase con fechas y acciones. Dé instrucciones directas a sus colaboradores para que busquen soluciones reales, no problemas o excusas. Mida el tiempo que las quejas tardan en solucionarse y el nivel de satisfacción del cliente.

3. Esté accesible. Si su gente no soluciona, tu tendrás que hacerlo. Busque la cooperación de su cliente y muestre voluntad para resolver el problema. Cumpla lo que promete, y si le es posible, ofrezca algo más como compensación por el tiempo invertido y las molestias causadas.

4. Tome el pulso a sus clientes. Dé seguimiento. Si sabe que existe una reclamación, pregunte cómo se ha solucionado; y de vez en cuando, haga Usted mismo una llamada al cliente para agradecerle por su comprensión y escuchar su experiencia.

¿Tiene Usted crisis recurrentes? Échele un ojo a sus colaboradores... ¡Alerta!

La autora es Socia de Trevinyo-Rodríguez & Asociados, Fundadora del Centro de Empresas Familiares del TEC de Monterrey y Miembro del Consejo de Empresas Familiares en el sector Médico, Petrolero y de Retail.