Roberto Muñoz: Comercio electrónico en tiempos de Covid-19

Derivado de las medidas implementadas por las autoridades, la actividad económica en general se redujo significativamente, sin embargo, las operaciones a través de comercio electrónico continúan en las empresas que les es posible y ha sido un factor importante para la continuidad de las operaciones.

La Asociación Mexicana de Ventas Online reporta a través de sus estudios y encuestas que uno de los principales hábitos derivados de la pandemia es buscar en internet dónde comprar productos y servicios. El indicador del comportamiento de gasto a futuro derivado de la pandemia reportó que los internautas estarán comprando en ambos canales (por internet y en tienda física). Los tres productos más comprados durante la pandemia son: comida a domicilio, moda, supermercado. Ocho de cada 10 compradores mexicanos perciben que es seguro comprar por internet. Los internautas han podido apreciar la existencia de mayores opciones de entrega y pago.

Si todavía en su empresa no ha implementado el comercio electrónico, a continuación, le proporcionamos cinco puntos básicos del comercio electrónico.

1. Administración: Es necesario destinar personal, cuentas bancarias, equipo de tecnología y comunicaciones para realizar la actividad, se recomienda darle tratamiento como si fuera a abrir una sucursal adicional.

2. TIC: Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, es necesario tener un sitio en internet donde sea posible mostrar los productos y/o servicios, el consumidor tenga las opciones de pago, proporcionar los datos para recibir los productos, facturar. Tener medios de comunicación con el cliente ya sea a través de las redes sociales como servicios de mensajería instantánea. Presupuesto para campañas de correo electrónico, en buscadores, así como en redes sociales con la finalidad de aumentar las visitas a nuestra tienda en línea.

3. Inventario: Es muy importante cumplir los tiempos de entrega, precio, características de los productos que el consumidor seleccionó, ya que son aspectos básicos para que nuestro sitio tenga una buena reputación no hay que olvidar que el comprador está confiando en nosotros.

4. Logística: Consiste en seleccionar un medio de transporte que entregará nuestros productos, se recomienda supervisar la manera en que la mensajería realiza su trabajo, si bien no forma parte de nuestra empresa, tiene un papel fundamental porque si le da un mal trato a nuestro cliente nosotros somos los que cargaremos con la mala impresión ya que fuimos nosotros quien contratamos la mensajería y no nuestro cliente. Otro aspecto que no hay que descuidar es el embalaje de nuestro producto, hay que asegurarnos que los productos a enviar tengan la protección necesaria ya que serán manipulados por personal de la mensajería y no sería favorable que nuestro cliente recibiera el producto en mala condiciones.

5. Pasarelas de pago: Las opciones que nuestro consumidor tendrá para pagar sus compras, las opciones de pago más utilizadas son: pagar en tiendas de conveniencia, uso de tarjetas bancarias (crédito y débito), transferencia y depósitos bancarios. Es recomendable tener una cuenta bancaria para las operaciones de comercio electrónico que permita confirmar los pagos recibidos con facilidad y rapidez.

Finalmente y con base en la información arriba descrita, desde el punto de vista empresarial, la pandemia ha servido para que consumidores experimenten el uso del comercio electrónico, el que desde nuestro punto de vista, ha llegado para quedarse.

