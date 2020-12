Roberto Mercado: Brinda MEM ofertas atractivas de suministro eléctrico

Fuente: cortesía

El 2020 ha sido un año de muchos cambios en el mundo debido al Covid-19, sin embargo, también ha sido un año en el que la regulación del sector energético en México ha sufrido varias modificaciones, aunque en este artículo nos vamos a enfocar en el sector eléctrico. Dichos cambios se han realizado por parte de la Administración federal con el objetivo de fortalecer a CFE, dejando a un lado lo que implicaría para el sector, tanto en lo económico como en lo ambiental, y provocando incertidumbre en la industria en general.

Es importante mencionar, que aún con todos los cambios que se han visto en este año, nosotros como consultores, no hemos dejado de apoyar a nuestros clientes con la licitación, negociación y gestión de contratos de energía eléctrica.

Al contrario, hemos visto un incremento en el número de empresas que buscan firmar un nuevo contrato de suministro de electricidad. Esto es debido principalmente a dos factores.

Uno de ellos es, que ante la situación a la que nos ha llevado el Covid-19, las empresas han estado evaluando proyectos que les permitan reducir sus costos de operación, y siendo la energía eléctrica uno de sus principales costos, la compra de electricidad es un proyecto bastante atractivo, con una inversión mínima comparado con los ahorros a obtener.

El otro factor importante es que los suministradores siguen ofertando tarifas competitivas para los usuarios finales, con un ahorro de 10 a 30 por ciento contra las tarifas de CFE.

Además de los precios atractivos, las ofertas de suministro también han mostrado una flexibilidad de consumo de energía, lo cual permite al usuario final reducir carga o parar por completo sin una mayor afectación en sus costos. Esto ha sido muy atractivo para las empresas, sobre todo porque este año a causa de la pandemia, muchas de ellas tuvieron que reducir o parar totalmente la producción.

De manera general, los cambios regulatorios han afectado principalmente al Autoabastecimiento, el cual es uno de los dos esquemas de compra de electricidad en México.

Por un lado, incrementaron los costos de uso de las líneas de transmisión y de distribución de CFE, haciendo que los ahorros contra las tarifas de CFE disminuyeran considerablemente. En algunos casos incluso se llegó a perder el ahorro completamente.

Por otro lado, eliminaron la posibilidad de que los generadores contrataran a clientes nuevos. A empresas que cuentan con contratos bajo este esquema, los hemos apoyado con el análisis de su situación y desarrollo de estrategia para mantener o mejorar sus costos de energía eléctrica.

También hay usuarios finales que no fueron afectados por los cambios en la regulación, sin embargo, nos han buscado para que los apoyemos con la migración al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y a evaluar otras opciones para obtener mayores ahorros, reducir el impacto ambiental con energías limpias, tarifas con mayor flexibilidad, etcétera.

En el caso del Suministro Calificado, el cual es el otro esquema de compra de energía eléctrica y que surgió con la Ley de la Industria Eléctrica, realmente no hemos visto gran afectación.

Desde el inicio de operación del MEM al día de hoy, hemos observado como ha venido madurando y la competencia ha hecho que los suministradores hayan ido mejorando sus tarifas y condiciones para ser más atractivos para los usuarios finales, con el objetivo de firmar más contratos.

La sana competencia, definitivamente, ha beneficiado a la industria en general a obtener contratos con mayor beneficio. Este año ha sido testigo de esto. Si comparamos las ofertas del 2017 a la fecha, las ofertas del 2020 son las más atractivas.

Algunas de las dudas que nos han hecho recientemente nuestros clientes con contratos en Suministro Calificado, al ver que algunas empresas han decidido detener sus inversiones en generación por la falta de respuesta por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a solicitudes de permisos de generación (desde mayo 2019), y por la incertidumbre en general que ha traído la Administración federal, es si esto podría afectar a su contrato recientemente firmado y en qué medida. La respuesta depende de cada caso.

En los casos de nuestros clientes no vemos una afectación, sin embargo, para otros la pudiera ver. Al 10 de octubre de este año se encontraban 101 solicitudes de permisos de generación sin respuesta por parte de la CRE. La afectación se pudiera dar cuando se firme un contrato con un Suministrador Calificado que no cuente con cobertura de energía suficiente y que dependa de una central de generación que aún no obtiene su permiso de generación.

El paro reciente de inversión en generación de electricidad llevará a que en un mediano plazo la oferta de energía se vea disminuida para los usuarios finales.

Por todo lo anterior, lo que recomendamos a todas las empresas es que evalúen sus opciones, mejor aún si lo hacen con la ayuda de un experto en compra de energía que los oriente y los apoye, ahora que se ve una buena oferta de oportunidades disponibles para el 2021.

