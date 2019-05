Revoltura poligonal en La Estanzuela

Fuente: Cortesía

Pero qué alboroto han armado algunas personas con este tema del terreno privado en “La Estanzuela”, y es que ahora todos son ecologistas de hueso colorado y están defendiendo un “dizque” atropello social y ecológico cuando estas mismas personas no le ceden el lugar a alguien para pasar de un carril a otro.

Interesado en el tema, o más bien curioso, me puse a ver las publicaciones y reportajes que diferentes medios han sacado al respecto y hasta las notas de personajes oportunistas que exigen investigaciones, con tal de tener reflectores.

La historia comienza cuando el dueño de un predio que está cercano, pero no dentro del Parque Natural “La Estanzuela”, cerca con una malla ciclónica su polígono para evitar vandalismos, invasiones o que hicieran negocio con sesiones fotográficas bien cobradas dentro de su terreno.

Pues con esto fue suficiente para que corredores y paseantes, que lo hacían dentro de la propiedad, se indignaran e hicieran toda una cruzada medieval del asunto y empezaran a “exigir” que se quite la malla ciclónica y no barda como han señalado algunos.

Las autoridades, estatales y municipales, en su momento, ante los cuestionamientos de la prensa, señalaron que no existen permisos para construir algo en dicho predio, por el simple hecho de que los dueños (Desarrollo Inmobiliario Omega) no los han pedido.

Luego me entero que siempre sí hay documentos de “factibilidad” por de Agua y Drenaje, la CFE y la Semarnat, y entonces ya no entendí, o había mentira y dolo y los de la cruzada ecológica y algunos medios se aferraron más.

La respuesta es muy sencilla, estamos hablando de DOS POLIGONOS o terrenos, ambos pertenecen a la inmobiliaria citada, pero los permisos son para la décima etapa del fraccionamiento inmobiliario “Sierra Alta”, que tiene más de 30 años, en donde muchos regiomontanos viven y nunca hubo problemas de ecológica, al contrario se peleaban por vivir en el sector y hacer sus carnes asadas los fines de semana, mostrando su éxito económico.

Y el terreno con la cerca está enfrente del área nueva, o mejor dicho del sector 10 de “Sierra Alta”, y se sitúa a 800 metros de la entrada del Parque (porque esa es otra, algunos dicen que mil metros de cerca con una distancia a 700 metros del parque, y otros que a 700 metros de cerca alejado a un kilómetro del Parque).

En resumen lo verdadero es:

1.- El primer polígono cercado no tiene planes hasta hoy para hacer un desarrollo y por eso no tiene permisos, porque no los ha pedido.

2.- El segundo polígono de esta novela inmobiliaria (llena de asegunes, mezclas de información y la oportunidad de salir a reflectores) sí tiene factibilidades de la Semarnat, Agua y Drenaje y la CFE para un desarrollo unifamiliar.

3.- El segundo polígono es de la décima etapa del fraccionamiento “Sierra Alta”.

4.- Ni el Gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, y tampoco el Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, han mentido a los medios, pues se referían a preguntas sobre el primer polígono.

5.- El segundo polígono (futuro sector 10 de “Sierra Alta”) está dentro de los lineamientos del Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Monterrey 2013-2025 y se ubica en una zona clasificada como Habitacional Unifamiliar (HU). No entiendo porque los ecologistas y “desinteresados”, interesados en este tema, no empezaron su cruzada hace seis años, cuando salió el Plan de Desarrollo Urbano, y hasta ahora se les ocurrió. Se me hace que no eran los tiempos…

6.- Que el sector de La Estanzuela pertenece al Parque Nacional Cumbres, del decreto emitido por el entonces presidente de México, el General Lázaro Cárdenas del Río, el 24 de Noviembre de 1939 y todo lo que esté dentro de éste es “tierra sagrada”. La situación es que toda el Área Metropolitana está dentro del Parque Nacional Cumbres, o sea que ¿Toda la ciudad es reserva ecológica?

En resumen (Dos puntos): Esta bronca la hubieran empezado en 1939 y luego retomaría vigor en el 2013 con el Plan del Municipio de Monterrey, y no ahora cuando unos corredores ya no pueden trotar en un área privada que tiene dueño.

El autor cuenta con más de 25 años de experiencia en el ramo de los bienes raíces en materia de comunicación, campañas y lanzamiento de proyectos inmobiliarios. Desde 1995, es miembro de la National Asociation Real Estate Editors (NAREE).

Opine usted: guillermogodinez9@hotmail.com

