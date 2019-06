Retrasa CFE instalación de paneles solares en Nuevo León

Empresas dedicadas a la venta e instalación de paneles solares en la entidad criticaron la demora en la entrega de medidores bidireccionales, para poder atender a sus clientes, además de la falta de uniformidad en los lineamientos de operación en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Alfredo Beltrán, director comercial de la empresa GreenLux, indicó que hasta el año pasado la CFE tardaba entre una y dos semanas para poder instalar un medidor bidireccional y así habían operado en los últimos siete años, pero ahora demoran entre uno y tres meses.

“Nos dicen que no hay medidores, que no funciona el sistema, que no pueden aceptar la papelería y mil historias más muy diferentes, dependiendo de la sucursal de la CFE”, expresó Beltrán.

Indicó que “las empresas perdemos credibilidad, porque al vecino sí le instalaron, pero de forma cuestionable. Nosotros seguimos el proceso legal, legítimo y ahora resulta que no podemos operar porque CFE no hace su trabajo”.

Señaló que han presentado quejas en la misma CFE, pero han tenido nula respuesta y no tienen a donde voltear, “estamos perdiendo credibilidad y afectando al usuario”.

Por separado, Rafael López, director de desarrollo de negocios de MEP (México Eco Perú) Solar, indicó que el problema de la escasez de medidores se ha acentuado en el presente sexenio y aunque han tratado de minimizar el problema sí genera incertidumbre en sus operaciones.

“No sé si realmente sea como dice CFE, que hay falta de medidores por falta de licitación, o hay algo más de trasfondo, ya que se rumora que las energías renovables no son apoyadas por la nueva dirección de la CFE”.

López señaló que la CFE demora entre tres y cuatro semanas, lo que representa el doble de lo que tardaban antes.

El proceso normal es el siguiente: el usuario contrata los paneles, y una vez instalados, se informa a la CFE, se hace un contrato y aunque existe un manual de este proceso ya establecido, cada oficina tiene un procedimiento diferente, por lo que ambos directivos coincidieron en que se debe homologar el proceso en todas las oficinas.

Voceros de la CFE no dieron comentarios sobre este asunto, sin embargo, la dependencia emitió ayer un comunicado en el que informa sobre la licitación de medidores de diferentes tipos con un ahorro del 18 por ciento en el costo, aunque no detalla fechas de entrega.