Retos de industria de Nuevo León siguen latentes: Caintra

Con la reactivación económica en marcha, los retos de supervivencia para el sector industrial no han disminuido, destacó la Caintra.

“Mediante el sondeo más reciente realizado a la manufactura de Nuevo León, la industria en general (que va desde la micro, pequeña y mediana; hasta la grande empresa) reporta mayores visitas de inspección por parte de la autoridad, así como al menos un caso positivo de Covid-19 entre sus colaboradores”, explicó el organismo.

Detalló que de acuerdo con la encuesta del mes de agosto, en las últimas semanas, una mayor proporción de empresas (30 por ciento) de la comunidad industrial ha sido objeto de visitas de inspección de autoridades estatales y federales; dicho porcentaje refleja un mayor número de visitas puesto que existe un crecimiento en la cifra en comparación con los meses anteriores (20 por ciento en junio y 25 por ciento en julio).

Respecto a los casos Covid-19, la tendencia desafortunadamente también ha sido positiva, al tener al menos un caso positivo en el 40 por ciento de las empresas que participaron en el sondeo.

“Es importante mencionar que, si bien en la industria se ha continuado con la implementación de los protocolos necesarios para proteger la salud de nuestros colaboradores, no podemos asegurar que estos protocolos de prevención se mantengan fuera de los centros de trabajo en la vida personal y social de cada persona; derivado de esto, insistimos en nuestro llamado a la población a no bajar la guardia, a ser cautos y conscientes sobre la situación actual.

“De ahí la campaña que hemos lanzado junto con otros organismos empresariales de Nuevo León, insistiendo que no hay pretexto que valga para no cuidar nuestra salud. Los avances en la reapertura de nuestra economía pueden verse mermados si no somos diligentes en la aplicación de las medidas ya conocidas; es decir, para que podamos hablar de una verdadera reactivación económica es necesario seguir cuidando de nuestra salud”, señaló.

Agregó que, “al mismo tiempo, a las autoridades le solicitamos generar un ambiente de certidumbre y coordinación para que el sector industrial pueda mantener sus operaciones con todas las medidas de salubridad”.