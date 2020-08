Reporta Nuevo León 688 casos nuevos de Covid-19

La Secretaría de Salud estatal reportó el fallecimiento de 46 personas y el registro de 688 nuevos casos por Covid-19 en las últimas 24 horas.

Con ello, los fallecimientos totales acumulados llegaron a mil 627 y los contagios a 41 mil 314.

Respecto al día anterior, ambos datos mostraron un leve comportamiento al alza.

Manuel de la O Cavazos, titular de la dependencia dijo que, las hospitalizaciones también presentaron un ligero incremento al pasar de mil 399 a mil 402.

De éstos, el 40 por ciento están catalogados como sospechosos, es decir, están a la espera de los resultados de análisis clínicos que confirmen si padecen la enfermedad o no.

Al día de hoy, 31 mil 795 pacientes que se habían contagiado, ya superaron la enfermedad; siete mil 892 se mantienen como casos activos, es decir, con riesgo de contagio.

Por otra parte, De la O Cavazos, destacó que del total de las personas que han fallecido por Covid-19 en el estado, el 51 por ciento padecía hipertensión arterial, el 44 por ciento diabetes y el 29 por ciento obesidad.

El 17 por ciento eran pacientes sanos, sin alguna enfermedad agregada.

“El pronóstico depende de cómo nos portemos (…) si se nos incrementan los casos y fallecimientos y, si es así vamos a tener que volver a cerrar la economía o incluso retroceder”.

“En 10 a 14 días nos vamos a dar cuenta si podemos seguir avanzando o no. Nos vamos a mantener tranquilos por este momento, no haciendo más reaperturas y evaluando el comportamiento de la pandemia. En todos los países del mundo ha habido rebrote (…) no queremos eso”, aseveró.