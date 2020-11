Reporta Nuevo León 642 nuevos casos de Covid

Nuevo León informó ayer la cifra más alta diaria de contagios de Covid, reportada en las últimas 11 semanas, al registrarse 642 nuevos casos, 53 más que ayer.

Con este dato, el total acumulado llegó a los 83 mil 861.

Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud en el estado dijo que las defunciones diarias por complicaciones relacionadas con el virus, en las últimas 24 horas, pasó de 29 a 34 para un total de cuatro mil 678.

Esto se reflejó en una reducción en el número de hospitalizados y de intubados. Así, los pacientes con Covid internados bajó de mil 265 a mil 230, mientras que los que están conectados a un ventilador mecánico lo hizo de 309 a 286.

PARTICIPARÁ NUEVO LEÓN EN NUEVO ENSAYO CLÍNICO

El responsable de Salud en el estado anunció que Nuevo León participará en un nuevo ensayo clínico para probar la vacuna de un laboratorio chino.

De la O Cavazos explicó que, en el Hospital Metropolitano, CanSino aplicará la tercera fase de su vacuna a alrededor de mil pacientes considerados sanos.

“Este es un estudio multicéntrico donde participan varios estados de la República, a México le tocaron 40 mil pacientes. El estudio se llevará a cabo en Chihuahua, Jalisco, en Nuevo León vamos a realizarlo en el Hospital Metropolitano, cuando ya tengamos el arranque se los haré saber, van a ser alrededor de mil pacientes. Pero existen criterios de inclusión, es decir, que sean paciente sano, sin haber adquirido Covid, ni antecedentes de enfermedad cardiaca, renal, de pulmones, que no haya recibido tratamiento previo y que permita estarlos checando”, detalló.

Port otra parte aseguró que aún hay capacidad hospitalaria para atender a las personas infectadas con coronavirus.

“(Los hospitales) no están saturados al 100% tienen todavía disponibilidad de camas. Los hospitales no son hoteles para hacer reservación de habitaciones. Ahorita tienen disponibilidad todos los hospitales privados (…) reconozco el esfuerzo que hacen porque no solo se atienden pacientes de Nuevo León; en julio el 40% de los pacientes que se atendían eran foráneos porque hay un sistema de salud bueno”, comentó.

Adicionalmente dijo que, continúa la campaña de vacunación contra la influenza y, hasta el momento, se han aplicado 473 mil dosis.

Estimó que el Estado pueda adquirir 1.5 millones vacunas más.