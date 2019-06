Renuncia Longoria a la Agencia Estatal de Transporte

Tras días de descartar su salida de la Agencia Estatal de Transporte (AET), Jorge Longoria confirmó este viernes su renuncia de dicha dependencia.

El secretario General de Gobierno, Manuel González, indicó que, tras la renuncia de Longoria, su cargo ahora será ocupado por Noé Gerardo Chávez Montemayor.

Longoria precisó que, tras tomarse unos días de descanso, se integrará a una nueva función (de la cual no dio detalles) en la Administración estatal, invitado por el gobernador Jaime Rodríguez.

“He tomado una decisión de retirarme de la dirección general de la AET; sin embargo, el gobernador me ha pedido que me tome unos días de descanso y me invita a integrarme a una nueva función que daré a conocer más adelante”, dijo.

Durante su anuncio, Longoria aseguró que recibió una dependencia dominada por las centrales obreras, así como por intereses políticos y un padrón de taxis sin control.

Presumió que entre sus logros deja bases para reestructurar el transporte público en la entidad.

La salida de Longoria se da en medio de una crisis de transporte en el estado, en el que incluso el gobernador mantiene una iniciativa en la que la Administración estatal contempla una deuda de 5 mil millones de pesos para comprar las rutas y tomar el control total.

Asimismo, en medio de la crisis, distintas empresas camioneras impusieron aumentos de tarifas y paros de labores afectando a miles de ciudadanos, lo que sucedió con Longoria al frente de la AET.

A pesar de lo anterior, Longoria no aplicó sanciones a los empresarios transportistas.

Es por eso que su destitución fue demandada por colectivos ciudadanos, incluso por diputados locales que llegaron a impulsar un juicio político en contra de Longoria.

Cabe destacar que actualmente, las empresas camioneras exigen un aumento en el costo de las tarifas.