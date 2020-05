Reiniciarán Monterrey y San Pedro actividades económicas este mes

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, anunció que el 12 de mayo comenzarán a reactivar el municipio y a retomar las actividades, con protecciones sanitarias, y serán los trabajadores de la obra pública y privada, los restaurantes y algunas industrias los primeros en reiniciar.

Señaló que mañana jueves habrá otra reunión entre las autoridades estatales y los alcaldes metropolitanos, y cada edil planteará su plan de reactivación económica.

“Nosotros hemos estado hablando de que a partir del 12 ó 14 de mayo aproximadamente, los más importantes son la obra pública y privada externa, la obra de construcción externa, algunos giros industriales que con ciertas características podríamos estar activando”, expresó De la Garza.

Respecto a los restaurantes dijo que podrían estar operando de manera ordinaria, con un 50 por ciento de la capacidad para que dejen espacios, es decir con medidas sanitarias.

El funcionario reiteró que ya se afectó “demasiado” la economía de todos los regiomontanos y ya se tomaron las medidas de contención del virus, por lo que llegó el momento de reactivar la vida cotidiana.

“No estamos hablando de la reapertura total, pero sí activación de cierta parte de la economía que con los debidos cuidados y no afectará la salud de nadie”, aseguró.

Unas horas después de este anuncio, el alcalde de San Pedro Garza García, Miguel Treviño de Hoyos, hizo lo propio y presentó su plan para “recuperar la vida” de los habitantes.

El edil señaló en su informe diario en redes sociales, que las etapas serán divididas en inicial, intermedia, avanzada y la nueva normalidad, sin embargo, no planteó un día en concreto de cuándo se aplicará cada una de estas fases, solamente dijo que arrancarán en este mismo mes.

“Esta reactivación involucra la adopción de nuevos hábitos, es momento que nos olvidemos de la vieja normalidad y adoptemos una nueva realidad, una nueva normalidad”, comentó.

Detalló que la etapa inicial contemplará las actividades al aire libre, la intermedia es para los lugares cerrados que operarán a la mitad de su capacidad y en la avanzada se reabrirán puntos de reunión y se permitirán todas las actividades al aire libre; todas ellas seguirán recomendaciones de seguridad sanitaria.

Por separado, el Secretario de Salud en Nuevo León, Manuel Enrique de la O Cavazos, criticó el anuncio realizado por los alcaldes de Monterrey y San Pedro, de que reactivarán la economía en sus municipios, asegurando que esto provocará “miles de muertes” si continúan con sus planes.

“Iniciar la reactivación económica el 12 de mayo sería ocasionar que muchas, pero muchas personas fallecieran en nuestro estado”, señaló.“No es lo mismo el comportamiento de cómo ocurren las cosas en Estados Unidos a México, no es lo mismo Italia que Singapur, que Hong Kong, no es lo mismo y no podemos reiniciar aún la actividad económica”, comentó.