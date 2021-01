Registra NL récord de fallecimientos y hospitalizaciones por Covid-19

Las muertes por Covid-19 en Nuevo León registraron hoy unas de las cifras más altas de la pandemia además de que, se reportó un récord en el número de hospitalizaciones, que mantiene la ocupación hospitalaria en el 85 por ciento.

Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud en el estado, informó de la defunción de 56 personas, ligeramente por debajo del récord de 58 registró el 28 de agosto pasado.

Con esta cifra el total de fallecimientos llegó a siete mil 513.

El funcionario alertó también del crecimiento de la ocupación hospitalaria que, hoy está en el 85 por ciento.

Esto porque de las dos mil 444 destinadas para la atención de Covid en hospitales públicos y privados, dos mil 078 ya están ocupadas.

Por ello, dijo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, instalará y operará en los próximos días, el primer hospital móvil en el estado, cuyo objetivo es agregar 50 camas a la infraestructura hospitalaria.

Éste se compondrá de seis carpas que se ubicarán en las inmediaciones del Teatro del IMSS ubicado sobre la avenida Constitución, en Monterrey.

En cuanto al número de contagios diarios, De la O Cavazos informó de mil 085 nuevos casos positivos registrados en las últimas 24 horas.

El total acumulado de toda la pandemia en el estado es de 147 mil 425 personas que han enfermado de Covid en el estado.

Este es el noveno día consecutivo que la incidencia diaria se mantiene por encima de los mil.

CONFORMAN IP Y GOBIERNO COMITÉ PARA COMPRAR VACUNAS

Por otro lado, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, dio a conocer hoy el “Equipo de Coordinación para la Adquisición de la Vacuna Sars-COv-2”, que se encargará de definir las estrategias puntuales para traer al estado el biológico.

Este grupo se conformará de los comités médico, logístico, financiero, enlaces con autoridades y comunicación, cada uno presentará las propuestas más viables que permitan acceder de manera rápida y segura a la o las vacunas.

Entre los empresarios que participarán están Francisco Garza Egloff, ex director de Arca Continental, Francisco Garza Zambrano, ex directivo de Cemex; Mario Páez, ex director de Gruma y actual rector de la Universidad de Monterrey y Eduardo Garza T, de Frisa.

Algunos de estos, también forman parte del Consejo Nuevo León.

El Bronco dijo que se busca negociar directamente con los laboratorios, sin intermediarios y, sin escatimar esfuerzos ni recursos.

Aunque aseguró que el Estado pondrá los recursos que sean necesarios, éstos no serán suficientes por lo que aceptarán la colaboración de los empresarios y servidores públicos que deseen colaborar sin lucro electoral o de cualquier tipo.

Será este viernes cuando se presenten los primeros avances sobre la viabilidad, la cantidad de vacunas y la inversión que se requiere.