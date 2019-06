Refuerzan estrategias para combatir la violencia en Nuevo León

Para contrarrestar la incidencia delictiva a la que se enfrenta Nuevo León, autoridades de los tres niveles de gobierno emitieron una serie de medidas que se realizarán para que disminuya la incidencia.

Durante este fin de semana, autoridades de la Federación, del Estado y de los Ayuntamientos, se reunieron en las instalaciones de la Policía Militar, en donde los mandos indicaron que se reforzará la campaña de reclutamiento de elementos policiales.

Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León, explicó que durante la reunión se analizaron los índices delictivos por municipio, a fin de focalizar las estrategias a seguir con la llegada de la nueva Guardia Nacional.

“Aquel municipio que no tenga policía tiene ya que iniciar un reclutamiento, aquí ya hay un ofrecimiento para ayudarles al reclutamiento y la idea es que no utilicen el fondo de seguridad para acciones que no sean para este fin”, dijo.

“La modificación que tendremos hoy para donde estarán establecidas las bases para la Guardia Nacional y cómo vamos a hacer para la reingeniería de la policía estatal”.

El Mandatario estatal explicó que, para permitir la operación de la Guardia Nacional en Nuevo León, el estado fue dividido en cuatro zonas.

“Sabinas con dos bases, una en el puente Colombia y otra en la cabecera; Apodaca tiene responsabilidad de cuatro municipios de alrededor, Guadalupe tiene parte de otros municipios y Monterrey que tiene a Escobedo”, comentó.

Las nuevas estrategias de seguridad se implementan tras una ola violenta que se vive en el estado.

Dicha ola violenta derivó en el incremento de la tasa de homicidios y en el frecuente ataque en contra de las corporaciones policiacas por parte del crimen organizado.

Este sábado, un operativo por migrantes derivó en un fuego cruzado en Cerralvo, lo que dejó un ministerial sin vida y una elemento secuestrada.