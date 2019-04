¿Recursos Humanos en Ventas?

Fuente: Cortesía

A lo largo de mi experiencia, he entrevistado a cualquier cantidad de candidatos con diferentes carreras universitarias, experiencias diversas, en sectores donde, en ocasiones, me he tenido que poner a investigar, al no ser experta en todas las industrias, y así identificar si el candidato empata con los requerimientos de nuestros clientes.

Hoy generalmente los clientes buscan personas que sean afines a la empresa, pero lo más importante son aquellos candidatos que sean dinámicos, orientados a resultados, con visión de negocio.

Recuerdo que hace más de 30 años los de Recursos Humanos (RH) no estábamos involucrados en las juntas de ventas y nuestra función se reducía a pagar la nómina, reclutar, capacitar y llevar bien los eventos que eran importantes para los empleados, como la Posada de Navidad, el día de madres, o el día de la secretaria, entre otras festividades. Y no se diga los de Laboral, tenían que tener en orden lo del Sindicato.

Hoy ese rol ha cambiado, cuando entrevisto a algún candidato para director de RH y le pregunto cuánto vende tu compañía, cuánto creció contra el año anterior, en qué lugar está posicionada tu empresa contra tu competencia, etc. de 10 personas, sólo 6 saben esto. Y cuando les pregunto para dónde sería tu siguiente paso en la organización, de 10, sólo 3 me dicen que les gustaría intentarlo en ventas. Me sorprende y me da mucho gusto escuchar que los de RH debemos saber vender, de entre todas las cosas que hacemos.

Recientemente, me habló un Director Ejecutivo de Ventas que radica en la Ciudad de México para invitarme a cenar y, viendo en retrospectiva, me decía que hace más de 20 años lo había invitado a un proceso para director de RH para una empresa internacional, pero lo contactó una empresa diferente para irse a la Ciudad de México. Lo primero que recuerdo es que le pregunté cuánto vendía esa empresa y qué posición tenía en el mercado. Aún recuerdo su cara de “¡¿Qué?!”, ya que no sabía que tenía que estar enterado de eso.

Al final, hizo un análisis completo y se fue por esa opción y hoy aún trabaja en esa empresa, pero desde hace cuatro años está en Ventas, a pesar de que nunca se hubiera imaginado ahí. Me platicó que se fue involucrando en el área poco a poco y que competía con una generación de jóvenes muy numéricos, con mucha capacidad de relacionamiento pero que hubo una oportunidad más la confianza del Director General se la había ganado. Hoy maneja el 45 por ciento del presupuesto de ventas de esa empresa. Fue así como recordé la importancia de conocer más y de estar enterado de todo lo que sucede en la empresa.

Además, me pareció relevante el hecho de que las empresas deben de entender que hay una diversidad de generaciones interactuando y que cuesta mucho trabajo entender a los que no somos millennials, mientras que las personas con más experiencia deben de entender que pueden ser sus mentores. Así, lo que pareciera ser una dificultad, se convierte en una ventaja para esos jóvenes que ingresan al mundo laboral.

Vayamos por todas esas generaciones que día a día buscan posicionarse en el mercado laboral de Nuevo León y todo el país. Y los de RH hay que prepararnos para el siguiente paso en nuestra organización y desarrollar a nuestro reemplazo.

La autora es Directora General y Fundadora de Hunters of Talent, firma experta en localización de Ejecutivos, con más de 30 años de experiencia en Recursos Humanos. También es Socia e Integrante del Comité de Talento y Cultura de ERIAC Capital Humano.

