Recuperación económica de Nuevo León será lenta: "El Bronco"

Por su parte, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, gobernador de Nuevo León, señaló que, pese a que el estado es uno de los que han logrado recuperar casi el 80 por ciento del empleo perdido por la pandemia, el panorama económico a futuro aún “es riesgoso”.

“Nosotros creemos que podrá haber una recuperación para finales del 2021, no antes porque la confianza no está total, dado que la federación ha estado desatendiendo de una manera general el tema de los apoyos a las pymes (…) la recuperación económica va a ser lenta, no va a ser como lo ha previsto la federación, creemos que va a tener un repunte mayor al resto del país, sin embargo, no será suficiente”.

Carlos Garza, tesorero estatal, mencionó que, en su opinión como economista, los cierres a establecimientos los domingos, no tendrán una afectación en la economía ya que, solo se está modificando el patrón de compra del ciudadano a que lo haga antes o después de la fecha de inactividad.

Consideró que, por el contrario, esto afecta los ingresos del estado ya que sólo por tener cerrados a los casinos se dejan de recibir casi mil millones de pesos al año, lo que corresponde cubrir el 40 por ciento de los gastos de la pandemia.