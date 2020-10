Recomienda aplicar modelo alemán para elevar competitividad

La agilidad en la toma de decisión, la innovación, un nuevo mindset y la transformación digital, van a ser claves para elevar la competitividad en la era post Covid-19.

Y esto se puede lograr mediante la implementación de las siete prácticas aplicadas de empresas alemanas que las han hecho destacar a nivel global, dijo Thomas Michael Hogg, consultor alemán en su nuevo libro "Profitable Growth Strategy - 7 proven best practices from German companies".

En este libro, que fue presentado este miércoles de manera virtual, Hogg resume cuáles son las mejores prácticas que han implementado las empresas más exitosas de Alemania (Enfoque, Calidad, Nicho, Innovación, Exportación, Finanzas y Planeación Estratégica).

Hogg señaló que las empresas deben desarrollar productos y servicios de valor agregado. Las compañías alemanas tienen una demanda internacional natural por su alto enfoque hacia la calidad.

“En México, más del 95 por ciento de las PyMEs no participan en las cadenas globales de valor por dos razones: porque no tienen la información sobre las oportunidades o no están lo suficientemente certificadas y capacitadas”, expresó.

Asimismo, la empresa debe estar bien enfocada y ser (o querer ser) el mejor en su nicho.

La innovación es otra de las prácticas que deben desarrollar los negocios mexicanos, tal como lo han hecho las compañías alemanas.

“En México falta que la administración de AMLO lidere más y mejor el tema de investigación y desarrollo (I+D)”, dijo el consultor germano.

Comentó que mientras en Alemania invierten el tres por ciento del PIB en investigación y desarrollo, el cual consideran insuficiente, en México se invierte menos del uno por ciento.

Otro aspecto clave para elevar la competitividad es la planeación estratégica, la cual debe estar acompañada por un plan financiero robusto.

“Tener un plan estratégico bien definido y comunicado en la organización no es tan fácil como parece”, advirtió.

El director de la firma TMH Consulting and Investment Group con más de 20 años de experiencia en consultoría a nivel global, recomendó a las empresas mexicanas grandes, medianas y pequeñas voltear hacia este modelo alemán porque esto puede habilitar el crecimiento y desarrollo de la economía mexicana.

“La agilidad y competitividad internacional se ha vuelto más importante que nunca. Con el escenario de la pandemia, las empresas, instituciones y gobiernos más competitivos van a liderar el futuro”, indicó.

Agregó que los empresarios y los políticos deben en primer lugar entender y mejorar su propia productividad para poder invertir los recursos adecuadamente.