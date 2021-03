Rechaza NL aplicar vacunas anti Covid “echadas a perder” pese aval del Cenaprece

Nuevo León no aplicará las vacunas contra el Covid del laboratorio SinoVac, que no llevaron una adecuada refrigeración, aseguró Manuel de la O Cavazos, titular de la Secretaría de Salud en la entidad.

Esto pese a que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) asegurara que las cuatro mil 680 dosis a las que se hace referencia están en buenas condiciones y no han perdido su efectividad ya que, las pruebas del laboratorio fabricante concluye que el biológico puede estar más de siete días a 25 grados sin ningún problema.

De la O Cavazos justificó que de acuerdo con la Guía Técnica para la Aplicación de la Vacuna Sinovac, las dosis deben de estar a una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados y, no fuera del rango señalado.

“Las vacunas están en cámaras frías. No serán aplicadas en Nuevo León, no es algo de dolo que no queramos aplicarlas porque no lo deseamos, al contrario, necesitamos más vacunas, considero que no cumplieron con las especificaciones que ellos mismos nos mencionaron en la guía, por lo tanto, no las vamos a aplicar en NL. Si ellos quieren utilizarlo en algún otro lugar adelante, nosotros no las utilizaremos”, mencionó.

En la rueda de prensa diaria para dar a conocer el comportamiento de la pandemia en el estado, De la O Cavazos confió en que esta acción no vaya a traer represalias por parte de la federación, al no enviar las vacunas suficientes al estado.

Gloria de Jesús Molina Gamboa, secretaria de Salud de Tamaulipas, quien estuvo como invitada en la conferencia dijo que el estado se deslinda de toda responsabilidad de los efectos que la vacuna pudiera presentar en las personas que dichas dosis sean aplicadas.

La entidad, señaló la funcionaria, recibió 22 mil 800 dosis que no cumplieron con los lineamientos de refrigeración y precisó, que la federación sí así lo desea, está facultada para inocular a los ciudadanos con dichos biológicos.

MUESTRAN CONTAGIOS COMPORTAMIENTO AL ALZA

Por otro lado, y pese a mantenerse con las cifras más bajas desde hace ocho meses, los casos positivos diarios de Covid, mostraron por tercer día un crecimiento discreto pero sostenido.

Hoy, la Secretaría de Salud estatal informó de 152 nuevos casos, es decir, 33 más que lo reportado este martes.

Así, el número de personas contagiadas durante toda la pandemia en el estado llegó a 168 mil 789.

En cuanto a las hospitalizaciones, estas continúan con su tendencia a la baja al pasar de 671 a 634, también unas de las más bajas de la pandemia.

Las defunciones por Covid llegaron a nueve mil 888, al reportar 24 fatalidades en el último día.