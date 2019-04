Recesión inmobiliaria al alza en el AMM

Fuente: Cortesía

Tras una plática con varios desarrolladores inmobiliarios, en particular de departamentos, ellos han coincidido en señalar que están sintiendo una especie de recesión inmobiliaria en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM).

Al preguntarles, que en base a su experiencia y años de vender inmuebles cuáles considerarían que sean los factores que explican esta situación varios coinciden en un solo tema (Dos Puntos): Que existe una incertidumbre en la política interna que vive nuestro país.

Los desarrolladores inmobiliarios sostienen que la situación política actual hace que se genere una inmovilidad o desaceleramiento económico hasta que los inversionistas y consumidores no vean claro o tengan alguna certeza sobre qué va a pasar en el entorno político o cómo seguirá el estado de cosas en México.

Así, señalan, la gente prefiere mejor por ahora no tomar decisiones y quedarse como están para evitar posibles errores y tener mejor una acción muy conservadora, a manera de protección.

Lo peor que puede tener una economía es que el dinero no se mueva, y no es que no exista, al contrario sí lo hay, pero las personas prefieren no moverlo y esto es lo más catastrófico que puede sucederle a un país, nos comentan.

Incluso algunos dicen a que si hubiera una devaluación del Peso frente a la moneda estadounidense, convendría comprar en este momento, ya que los nuevos inmuebles serían mucho más caros, porque los precios de los insumos básicos como (Dos Puntos): cemento, arena, grava, varilla y blocks subirían. Pero ni siquiera los inversionistas que toman riesgos altos están haciendo alguna apuesta al sector inmobiliario.

Los Bancos para hacer atractivas las inversiones en sus instituciones lo primero que hacen es subir las tasa de interés y esto significaría que las hipotecarias también sufrirían de estas alzas.

Tuvimos hace poco tasas de interés para créditos inmobiliarios en los niveles del 8 y 8.5 por ciento. Aunque ahora vamos en un promedio del 10 por ciento y lo más seguro es que vayan a subir gradualmente más en el mediano plazo.

Si además del sentimiento interno de los mexicanos en cuanto a su economía y política le agregamos las opiniones que nos dan en el exterior las calificadoras, la verdad andamos fritos.

Hace unos días el Banco Mundial bajó el nivel de previsión de crecimiento para México.

El organismo estima que la economía mexicana sólo crezca un 1.7 durante este año y un dos por ciento para el 2020. La cifra que auguran para el 2019 es la más baja que hemos tenido en los últimos seis años.

Habíamos arrancado el año con una expectativa de 2.5 por ciento de crecimiento y bajamos a dos por ciento y ahora esperan que sea del 1.7 en lo que falta de este año. Este sentimiento está a todos los niveles de la economía mexicana y éstos son los principales factores para que la gente decida mejor esperarse a comprar un bien inmueble.

Los tiempos han demostrado que siempre es mejor HOY comprar un inmueble que mañana y en este caso lo único que puedo argumentar es lo siguiente (Dos Puntos):

1.- Estarías comprando a un valor inferior al que obtendrás en el futuro.

2.- Firmarías una hipoteca con un crédito con una tasa inferior a la que habrá en el futuro. Siempre y cuando sea a tasa de interés fija.

Analízalo y considera la opción de invertir en un inmueble. Son muy pocas las personas que he escuchado que se han arrepentido por hacerlo y si lo han hecho ha sido por problemas con el incumplimiento del desarrollador, pero no por conflictos de la economía del País.

El autor cuenta con más de 25 años de experiencia en el ramo de los bienes raíces en materia de comunicación, campañas y lanzamiento de proyectos inmobiliarios. Desde 1995, es miembro de la National Asociation Real State Editors (NAREE).

