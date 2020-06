Reapertura económica necesaria y preocupante: Tec Salud

La apertura económica en Nuevo León es necesaria, sin embargo, es de alto riesgo en el sentido de que la población cree que esto significa volver a la normalidad de antes, sin estar consciente de que debe de aprender a vivir con el Covid-19 y seguir tomando las medidas precautorias, consideró Fernando Castilleja, director de Bienestar de Tec Salud.

“Definitivamente es una apertura necesaria; la economía no aguanta tanto. La población no aguanta estar encerrada en la casa sin tener un ingreso económico. Estos dos meses han sido un reto para cualquier orden social, no es posible quedarnos encerrados. Sin embargo, sí es una apertura de muy alto riesgo, en el sentido que la gente considera, que abrir es volver a la normalidad de antes”.

El especialista mencionó que, es preocupante la pérdida de orden de la reincorporación social que se está teniendo pues eso se refleja en el incremento significativo de los casos de contagios que se han reportado en los últimos días y en la ocupación hospitalaria.

Esta situación se comienza a ver en el Hospital San José, que pertenece al Tec Salud donde la ocupación ya es del 65 por ciento. Y aunque hay un plan de crecer en el número de camas, esto mermaría la calidad y seguridad del servicio.

“Los hospitales privados sí nos estamos empezando a llenar de pacientes. Nuestra capacidad hospitalaria es menor que la del sistema público, no es raro que nos llenemos más pronto”.

“Tenemos un plan de crecer hasta un tope de 140 camas, pero esto, significaría que se perdió el control de casos en la sociedad y, vamos a batallar mucho porque no hay personal”.

El nivel de exigencia de los pacientes Covid es muy alto, consume muchos recursos humanos. Es imposible hacerlo de manera eficiente y muy probablemente nos puede arriesgar la calidad y seguridad si crecemos desmesuradamente en un escenario complejo”, puntualizó.

El director de Bienestar de Tec Salud destacó que el aprendizaje mayor que ha dejado la pandemia al sector salud en Nuevo León, es el trabajo colaborativo lo que ha ayudado a que el pronóstico de las personas infectadas pueda llegar a ser alentador.

“La enseñanza que nos ha dejado esto ha sido trabajar de manera colaborativa, que siempre lo hemos hecho, pero, ahora nos obligó a organizarnos más tanto de manera interna como externa, esa es una parte importante de los resultados que pueden tener los pacientes de Covid”.

“Esto permite que toda la cadena de valor y atención esté concatenada. Los medicamentos específicos para Covid-19 no existen aún, ante esa ausencia, (el trabajo colaborativo) ha logrado mejorar el pronóstico de la gente que estamos atendiendo”.

Destacó que, una ola creciente de personas contagiadas vuele ineficiente al modelo más eficiente debido a la saturación de los protocolos de atención.

ESPERAN HASTA 500 CASOS DIARIOS

De acuerdo con la información hasta el viernes 26 de junio, el número de contagios por Covid-19 en Nuevo León podría superar en los siguientes días los 500 casos, debido a la alta movilidad que se ha presentado, principalmente de actividades no esenciales, informó Juan Luis González Treviño, director de hospitales de la Secretaría de Salud y vocero en la actualización de casos Covid en el estado.

“La incidencia diaria, tanto en contagios como en defunciones, continúa en ascenso. Tan solo el día de hoy se reportaron 372 casos confirmados positivos por coronavirus, con lo que la cifra acumulada llegó a los ocho mil 565”.

“También, se registró el fallecimiento de 14 personas en los distintos hospitales privados y públicos a consecuencia de la enfermedad. El número acumulado total de defunciones alcanzó los 372 casos. Al día de hoy, se han realizado 64 mil 235 pruebas y se mantienen activos dos mil 931 casos de Covid-19. Cinco mil 318 ya fueron dados de alta de la enfermedad”, dijo González.

..Y LANZAN CAMPAÑA PARA CUIDAR PIEL DE PERSONAL MÉDICO

A casi cuatro meses del inicio de la pandemia de Covid-19, las caras de los médicos y personal médico lucen cansados y lastimados por los largos turnos de trabajo y esfuerzos sobrehumanos que los han dejado agotados y con severas marcas, lesiones y cicatrices por el uso de mascarillas, googles y equipo de protección.

Sus rostros con úlceras y llagas faciales, que en algunos casos se han infectado, son el recordatorio de que mientras unas personas pueden quedarse en casa, el personal médico trabaja sin parar ante una pandemia que ha rebasado los servicios médicos en la mayoría de los países.

Ante esta realidad, la marca Recoverón® de Laboratorios Armstrong lanza la campaña: “Tú ya diste la cara por México, ahora nos toca cuidarte” dirigida a los héroes anónimos; los médicos, enfermeras y personal médico que diariamente atienden a los pacientes de Covid-19, dicha campaña consiste en la donación de tratamientos gratuitos a más de 130 hospitales de la República Mexicana de ácido acexámico, un regenerador tisular que acelera eficazmente el proceso de cicatrización de heridas superficiales y profundas sin riesgo de infección.

De esta forma contribuye a disminuir los daños de la pandemia, evitando infecciones y buscando alivio para los médicos y enfermeras, a través de un producto que se está entregando al personal de los hospitales para sanar la piel dañada y protegerla manteniéndola hidratada antes de colocar las mascarillas.

Este tratamiento también puede ser utilizado en los pacientes hospitalizados por Covid-19 que llevan largas estancias de hospitalización y que padecen lesiones derivadas de estar acostados y de la inmovilidad como llagas el producto se aplica para favorecer el proceso de cicatrización, reduciendo la inflamación sin intervenir en el proceso de coagulación.

Los donativos han sido entregados en diversas sedes hospitalarias de Nuevo León: Hospital Universitario Ginecología de Monterrey; Hospital Universitario Cirugía Plástica de Monterrey; Hospital de Gineco-Obstetricia No. 23 IMSS Monterrey.

Además de hospitales en Guadalajara, Ciudad de México, Tamaulipas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Yucatán, Quintana Roo, Michoacán, Morelos, Guerrero, Veracruz, Sinaloa, Chiapas, Puebla, Chihuahua, Tabasco, Baja California y Sonora.

Los daños en la piel provocados por la presión de dispositivos médicos ya habían sido advertidos por expertos de la Universidad de Huddersfield, Inglaterra quienes recomendaron principalmente mantener la piel hidratada, así lo revela la investigación de la profesora Karen Ousey, directora del Instituto de Prevención de Infecciones e Integridad de la Piel, quien formó parte de un equipo que realizó una investigación cuyos hallazgos fueron publicados en febrero.

"Los usuarios están sudando debajo de las mascarillas y esto causa fricción, lo que provoca daños por presión en la nariz y las mejillas". "Como resultado, puede haber rasgaduras en la piel y esto puede conducir a una posible infección", advirtió la doctora Ousey.

Con información de Édgar Rivera.