Rafael Chapa: Capacitar en la responsabilidad: el impulso en tiempos de crisis

Fuente: Cortesía

La situación actual que se vive en le mundo de los negocios ha obligado a que las empresas busquen eficiencias en sus procesos e incluso nuevos mercados que exigen habilidades diferentes a las habituales. Lo anterior conlleva a que las empresas estén realizando inversiones en capacitación de personal, lo cual es fiscalmente deducible, además es una continuación de la escuela formal para los empleados y ofrece desarrollo para las dos partes, pero también les demanda compromisos.

No requiere mayor análisis afirmar que la capacitación genera todo tipo de mejoras para empresas, pero también para los empleados en su trabajo y, por ende, en su vida y la de su familia. Es por eso que toda capacitación va enfocada a elevar el nivel de responsabilidad personal de los participantes.

Es un error común es asumir que los asistentes siempre estarán dispuestos a aprender, que están interesados, creemos que “¿a quién le dan pan, que llore?” .

Aunque es lógico pensar así, también hay casos de apatía en algunos participantes que sólo acuden para que parezca que están en línea con los planes de su empresa, y si agregamos que como muchas veces sucede en horario laboral, prefieren estar presentes en los cursos que en el trabajo.

Obviamente toda la capacitación está encaminada a aprovechar esos conocimientos en las actividades de la empresa, pero también son conocimientos y habilidades que se llevan para la vida, es decir, utilizables en nuevas responsabilidades, con otros patrones o emprendiendo un negocio por su cuenta.

Hay tres grupos, al menos, de empleados respecto a su participación en las empresas: los que son evidentemente proactivos, tienen disposición y merecen estímulo y promoción; los que son visiblemente apáticos, nadan de muertito, evitan responsabilidades y ya deberían estar en otra parte y los de en medio, los cuales no son tan buenos para promoverlos, pero tampoco son tan malos como para despedirlos, especialmente si escasean candidatos para sustituirlos.

Estos últimos causan daño porque pueden arrastrar a la mediocridad a sus compañeros.

Es entonces indispensable generar la necesidad ante la conveniencia de tener una buena capacitación, pero que no se vea como obligatoria sino como una ventaja competitiva y de crecimiento profesional y personal.

La motivación no dura mucho, por lo que se debe repetir e insistir a través de charlas o cápsulas con cierta frecuencia, así como el uso de anuncios digitales y letreros alusivos.

Se recomienda previo a iniciar la capacitación, difundir cursos de inducción a los programas y en este punto definir quiénes están motivados y dispuestos y quienes no.

Y ¿si algunos no quieren? Pues como dice el refrán “puedes llevar un caballo al río, pero no puedes obligarlo a que tome agua”. Se debe pedir que lo manifiesten y se hagan a un lado, ya que es más dañino para los demás y para la empresa tenerlos a la fuerza, teniendo costos y no obtener resultados.

Respecto a los que sí asumen el compromiso de capacitarse, evidencian el sentido de Responsabilidad Personal, tan requerido por las empresas en estos momentos de crisis.

En el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL) nos hemos visto a la tarea de apoyar con una gran variedad de temas de negocios a las empresas del noreste del país, con capacitación a distancia y expositores altamente calificados.

Elevar el nivel de responsabilidad de todos los involucrados, a través de la capacitación, es un impulso en las empresas en estos tiempos de crisis.

El autor es Consejero del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León .

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.