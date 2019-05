¿Quieres mejorar tu vida profesional? Hay opciones

Si eres un empresario y quieres lograr el máximo potencial de tu personal o si eres empleado y quieres mejorar tu vida profesional pero no sabes cómo, hay expertos que te apoyan con sesiones de terapia de memoria celular.

La memoria celular es la reorganización del sistema nervioso central y a través de sesiones de terapia se pueden eliminar la depresión, baja autoestima, complejos de inferioridad y dificultad de relacionamiento social, entre otros problemas.

Angie Lemes, especialista en terapia de Memoria Celular, y Juan Antonio Rodríguez, contador y socio de la empresa GHG Re-evolución y Desarrollo Integral, impartirán el taller Emprendedor Sano, Empresa Sana, a través del cual buscan apoyar a profesionistas y empresarios que desean una mayor eficiencia y creatividad.

“A veces escuchamos comentarios acerca de que la gente no es productiva, no se pone la camiseta, tiene muchos errores, cometen faltas de atención y se queja mucho de su vida. Y todo esto lo que va provocando es que la gente no venga a trabajar, que la empresa pierda dinero y que haya rotación”, dijo Rodríguez.

Señaló que hay cosas que no pueden resolver un director de una empresa, un consultor, un organigrama o una capacitación normal.

“Lo que se tiene que resolver es desde el interior de la persona, moviendo muchas cosas para que funcione mejor”, indicó.

Lemes agregó que cada una de las personas que trabajan en una empresa trae problemas sin resolver desde su familia, su pareja o de sus antepasados.

“Entonces, el trabajo ya no va a ser óptimo y lo más alarmante es que cada vez se está automatizando todo”.

Comentó que para los empleados de una empresa, el taller, que se llevará a cabo los días 29 y 30 de junio próximo, busca contribuir para desarrollar una mentalidad de emprendedores.