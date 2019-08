¿Quieres evitar una multa de hasta 535 mil 350 pesos?

Fuente: Cortesía

Atiende el estrés de Recurso Humano.

El 23 de octubre del 2019 entrarán en vigor los primeros lineamientos planteados por la NOM-035-STPS-2018 enfocados a la disminución del estrés laboral y que, en caso de detectar algún incumplimiento, la Secretaria de Trabajo y Previsión social podrá aplicar sanciones que van desde los 250 hasta 5 mil veces el salario mínimo, traducido a cifras más claras, significan multas de 26 mil 767 pesos hasta 535 mil 350 pesos. Además, si consideramos que en las intenciones del nuevo gobierno está el elevar el salario mínimo, estas sanciones podrían ser aún mayores.

Es importante señalar que las sanciones dependen únicamente del incumplimiento de las obligaciones, que en algunos de los casos tiene una validez de hasta dos años, y no del nivel de estrés detectado en la organización. Con ello se confirma que esta normatividad aún esta en su fase temprana de madurez, ya que solo realizar la medición no garantizará una mejora sustancial para los empleados, situación que podemos contrastar contra la Resolución 2646 del Ministerio de la Protección Social de Colombia expedido en 2008 que a diferencia de la norma mexicana si considera la intervención y monitoreo permanente. Cierto es que existen medidas de control en la misma, pero sin repercusión alguna cuando el nivel de riesgo detectado no disminuya.

Estudios recientes elaborados por la OCDE y UNAM, de forma independiente, han concluido que más del 43 por ciento de los empleados en México padecen de estrés laboral y que más del 30 por ciento son adictos a su trabajo, con ello deducimos que el empleado mexicano es de los que más trabaja, sin embargo, la productividad no está en relación directa al esfuerzo realizado, y en gran medida se debe al desequilibrio que existe entre la vida personal y laboral. En el trabajo se atienden temas personales y en casa asuntos del trabajo, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) esto podría quedar atrás gracias a esta Norma.

¿Pero cómo se puede medir el nivel de riesgo psicosocial (estrés) de una persona?

Dentro de los mecanismos planteados en la NOM-035-STPS-2018 se incluyen cuestionarios específicos que permiten evaluar a la organización desde la perspectiva del empleado, y en función del nivel de riesgo manifestado determinar qué acciones se deben realizar. Según la norma “se consideran factores de riesgo psicosocial aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral al trabajador, por el trabajo desarrollado”

Aunque se ha mencionado que la STPS no cruzará información con el IMSS, debemos estar al rol que podría desempeñar éste en los próximos años con una posible actualización de las primas del seguro de riesgo alimentadas ahora mediante los resultados de esta normatividad, especialmente por la identificación de acontecimientos traumáticos severos que incluyen haber presenciado la muerte de algún compañero o lesiones de trabajo graves.

Amigo empresario, en el entorno actual es vital atender las consecuencias que el exceso de trabajo o ambientes no adecuados provocan en sus empleados. Si deseas dar los primeros pasos es importante el contar con la asesoría, servicios y productos adecuados tanto en capacitación como implementación de la norma, lo cual traerá consigo importantes beneficios en la cultura de la empresa, así como el evitar las sanciones.

El autor es Licenciado en Informática Administrativa y Socio de Asesoría y Servicios de Capital Humano del Despacho Elizondo Cantú, S.C. Participa también como QA y Accounts Manager en GETECSA.

