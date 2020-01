¿Quién se quedará con la silla de “El Bronco” en Nuevo León?

Hoy lunes 6 de enero comienza la contienda por la sucesión de la silla que ahora ocupa Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, la gubernatura del estado de Nuevo León (NL).

De acuerdo con especialistas en política, si no es en este mismo día sería a más tardar durante esta semana, cuando por parte de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), el partido que llevó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia de México en 2018, y que parece ser que a nivel nacional se perfila para ser el partido en el poder, como en antaño lo fuera el PRI, defina quién será su abanderado desde su disputa interna, para así posteriormente quede de finalista y contienda en las próximas elecciones para ser gobernador o gobernadora de NL, hasta ahora algo inédito en esta entidad.

“En MORENA, las apuestas están muy cerradas, por una lado se especula que AMLO tendría como favorita a Tatiana Clouthier, con quien tendría un compromiso dado el apoyo que ella le dio durante su campaña a la presidencia, pero por otro lado para la presidenta y secretaria general de MORENA, Yeidckol Polevnsky, la candidata fuerte debería ser Clara Luz Flores Carrales, presidenta municipal de General Escobedo, NL para el trienio 2018-2021 y presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal; sin descartar a Waldo Fernández, quien es bien visto por los grupos empresariales y grandes corporativos de Monterrey”, dijo un analista político que en esta ocasión pidió omitir su nombre.

Agregó que, “en el ámbito político local se especula que si Tatiana no queda por MORENA, o si lo propio sucede con Clara Luz, cualquiera de las dos, o ambas, se irían como candidatas ciudadanas, ojo no independientes, no usarían ese nombre, por el mal papel que ha hecho “El Bronco” con esta figura y así no darles ventajas a los contendientes de otros partidos y ahí se abriría la oportunidad para Waldo Fernández, quien en caso de no quedar como candidato a la gubernatura sería el abanderado de MORENA para pelear por la "Alcaldía de Monterrey".

Por el lado del PRI, la carta fuerte por la gubernatura parece apuntar al ex secretario de economía del sexenio anterior, quien poco a poco ha desplazado el escaso protagonismo que aún tiene Adrián Garza de la Garza, y por el PAN, dicen los expertos, que el más viable ahora mismo sería el senador Víctor Fuentes, aunque no hay descartar el protagonismo de otras figuras políticas que ahora hacen campaña de una forma estratégica y sutil, como lo es el también senador Samuel García, que con el slogan: "¿Quieres un Nuevo León o un Viejo León?" parece estar impactando y ganado adeptos con jóvenes de las generaciones X y Y de la entidad.

Desde ahora los momios de las apuestas ya están abiertos, pero ¿usted quién cree que se quede con la silla de “El Bronco”?

Los especialistas políticos dicen que desde ahora hay que participar como ciudadanos para que después no se inquiera si el candidato de su preferencia o elección le quede también grande la yegua. ¿Cómo al actual?