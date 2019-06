¿Queremos cambiar a México?

Fuente: Cortesía

¿Por qué nos parece difícil cambiar el sistema en México?

Kurt Lewin, uno de los psicólogos más influyentes en la psicología del siglo XX, además de ser uno de los pioneros de lo que hoy conocemos como Psicología Social; propuso la Teoría del Campo para el entendimiento de la relación entre el individuo y lo que le rodea.

El Campo Dinámico que son los sucesos que están presentes a nuestro alrededor, relacionándose unos con otros, se vincula y crea el Campo Psicológico, que es el patrón organizado de las percepciones de un individuo, que adapta su manera de ver y percibir las cosas al ambiente que lo rodea. Esto da como resultado final el comportamiento del individuo mismo.

En pocas palabras, nos comportamos de acuerdo a nuestra percepción de los sucesos que nos rodean. Gracias a lo que heredamos genéticamente más la suma de las experiencias de vida, cada uno de nosotros tiene un prisma distinto para ver las cosas. Por lo tanto el reto para cambiar el sistema corrupto establecido en México es transformar la consciencia individual para que nuestro comportamiento cambie y por lo tanto al crearse así una conciencia colectiva, como resultado cambie el sistema.

¿Podríamos en México cambiar de un sistema de corrupción a uno de co-creación? Claro que sí. Habrá un grupo amplio de mexicanos que crean que esto es imposible, sin embargo el primer paso para empezar a colaborar es estar abiertos a las posibilidades. Abiertos a nuevas formas de hacer las cosas. Mientras el Campo Psicológico creado desde un inconsciente colectivo no desee cambiar, ya sea por miedo o por ego, estaremos teniendo como resultado un comportamiento de estancamiento basado en la ausencia de consciencia.

No tenemos fórmulas perfectas para iniciar un cambio, pero podemos arrancar haciéndolo de forma consciente. Empezar de lo individual a lo colectivo sería una base fuerte para hacerlo. Ya hay personas haciéndolo en México. Lo he visto en el ejemplo de un mexicano que se acercó a una institución de gobierno a transparentar el proceso de su venta. En años anteriores le habían “solicitado” que vendiera su producto al triple de su valor para que alguien más se llevase una “parte”. Aún y que es el único proveedor nacional del producto prefirió no seguir siendo parte del “sistema” por lo que habló francamente y decidió acerarse con las nuevas autoridades para abrir una clara y nueva colaboración con los precios reales. Esta es una de muchas formas de empezar desde lo individual.

Así como los ciudadanos debemos cumplir con nuestro papel, la clase política, el gobierno y sus empleados debieran sumarse de igual forma. Seguir alimentando al “sistema corrupto” desde adentro de la política solo llevará a un rompimiento de mayor impacto con el equilibrio de este País y su relación con los mexicanos. No todo depende del presidente, sino de todas las esferas políticas, sociales y los miles de empleados que están dentro del sistema.

El ciudadano que no está relacionado con el gobierno o la política, puede empezar co-creando un mejor ambiente en su casa, en su localidad y todo basado en dejar de hacer las cosas porque así son, y pasar a decidir conscientemente a colaborar para que nuestras acciones impacten a más personas: Romper el paradigma de la inacción desde lo individual y sumar a más personas para llevarlo al colectivo.

El Campo Dinámico que vivimos puede modificarse cuando cambiemos la forma de percibirlo. Es importante primero aceptar que existe y observarnos como parte de lo que sucede. Todos estamos participando inconscientemente en lo que vivimos aunque no nos guste.

Cualquier paso que demos conscientemente va a sumar en lo colectivo, por lo que es momento de aplicarlo en cada acción que tengamos en nuestro día a día y empezar a decidir por un mejor camino que impacte en un verdadero cambio. Un camino que nos lleve del ego-sistema al eco-sistema. No importa si estas en el Sur o Norte de México, si vives en Monterrey, Ciudad de México o Cancún, al final todos somos mexicanos y tenemos la responsabilidad de lo que hoy sucede en nuestro país.

El primer paso se dará de acuerdo a la respuesta que cada uno le demos al preguntarnos: ¿Realmente queremos hacerlo?.

El autor es emprendedor por más de 20 años en la industria de la consultoría y servicios. Hoy es asesor de Liderazgos públicos y privados dónde implementa el modelo y tecnología propia llamado Liderazgo Convergente. Influencer en temas de consciente e inconsciente

Opine usted: alejandro@convergent.mx

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.