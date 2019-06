¿Qué es el Business Acumen?

Fuente: Cortesía

Recientemente mis alumnos del primer curso de nuestro MBA analizaron 28 perfiles de puesto para un Chief Executive Officer (CEO) o ejecutivo de la C-Suite (todos aquellos puestos para altos ejecutivos que se les domina Chief, por ejemplo, Chief Information Officer—CIO). Los perfiles pertenecían a grandes empresas en diversos sectores industriales; algunas, eran empresas globales, otras operaban regionalmente, y las menos eran empresas nacionales. El común denominador de todos los requerimientos era tener una visión de negocios.

Un CEO o alto ejecutivo requiere demostrar que tiene visión de negocios, pero ¿qué significa este término? Lo voy a poner de forma sencilla, en inglés se le define como Business Acumen. Después de buscar la mejor traducción al español de este concepto, aprendí que las grandes empresas, así como las empresas de consultoría lo denominan en español, como visión de negocios porque una traducción fiel al español sería algo así como ‘pericia en los negocios.’

De cualquier manera, lo importante aquí es saber cuáles son los pilares que sostienen a este concepto. Tener cómo competencia directiva, business acumen significa entender perfectamente las variables macroeconómicas y sus dinámicas para saber cómo impactan en los mercados; identificar inmediatamente cómo se hace negocio en un sector en particular; saber leer los informes financieros de una empresa para distinguir en dónde está el negocio de la empresa; y, por último, saber implementar la estrategia de negocios oportunamente. En otras palabras, el business acumen es la competencia de entender el contexto económico en que opera una empresa y, cómo se hace negocio en una industria para competir.

Los ejecutivos que posean la competencia de business acumen tendrán la capacidad de anticipar, definir el rumbo, así como obtener una ventaja de las tendencias que impactarán sus empresas. De aquí, que en español se le llame visión de negocios a aquella habilidad que hace triunfar a los empresarios y directivos en los negocios. Es más, ahora se pide que los miembros del consejo de administración también posean business acumen, de lo contrario, podrían llevar a la empresa por caminos borrascosos.

Para reforzar el business acumen en nuestros directivos podemos requerirles que sus proyectos sean siempre respaldados por datos financieros, de la industria y del entorno económico. La educación financiera es una base importante para la visión de negocios. Un CEO tiene que asegurarse de que todo su equipo directivo y otros niveles organizacionales saben leer e interpretar los informes financieros o cualquier otra información financiera. Es más, toda iniciativa organizacional debe estar acompañada de sus respectivas medidas financieras, o indicadores clave de rendimiento.

Los CEOs y su equipo directivo deben estar al día y capitalizar para la empresa tendencias en la industria, productos y movimientos de los competidores. Para esto, deben participar activamente en las asociaciones industriales o profesionales, recibir información sobre la industria, así como seguir de cerca los cambios en la legislación. También, podemos solicitar a nuestros directivos que sus proyectos tengan ese diferenciador, por lo que siempre serán recordados. Aquí me viene a la mente al legendario Lee Iacocca, un lobo de mar de la industria automotriz, que desarrolló el Ford Mustang, el auto más emblemático de la gloriosa década de los años 60 y una leyenda entre los autos deportivos, por lo que Iacocca será siempre recordado.

Un alto directivo que posea business acumen puede identificar fácil y rápidamente cómo funciona una organización. Sabe perfectamente qué indicadores solicitar y en qué juntas participar. Es, quizás, por eso que Alfonso González Migoya, uno de los directivos más sagaces que he conocido, declaró en una ocasión a Expansión, que si no has implementado una restructura organizacional en tu primer año como CEO, no lo vas a lograr después. Esta es una declaración fuerte, pero refleja la pericia que un CEO debe tener para reconstruir a una organización.

Es importante dejar en claro que la visión de negocios no es una habilidad única, sino un conjunto de competencias, conocimientos y entendimiento de los múltiples aspectos de un negocio. Mis alumnos no se mostraron sorprendidos al identificar la necesidad de tener business acumen, por el contrario, mostraron confianza al saber que se puede desarrollar.

La autora es Profesora del Departamento de Estrategia y Liderazgo. EGADE Business School, Tecnológico de Monterrey

Opine usted: anabella.davila@tec.mx

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.