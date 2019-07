Pymes deben perder el miedo a exportar, dice Comce Noreste

Pese a que buscar nuevos mercados en el extranjero, conseguir clientes y exportar productos, son tareas complicadas para las pequeñas y medianas empresas si éstas lo hacen por su cuenta y sin acompañamiento, ya que esto conlleva altos costos y riesgos al entrar en regiones nuevas, estas empresas deben perder el miedo a exportar.

Pues al hacerlo de la mano de organismos especializados en estas actividades podría reducirles entre 40 y 50 por ciento los costos en su proceso de internacionalización.

Héctor Villarreal, director general del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) del Noreste, dijo que por ello, el organismo incluirá dentro de sus servicios un programa de internacionalización en el que ayudarán a las empresas, principalmente pequeñas y medianas, a buscar mercados y colocar sus productos.

“Tenemos representantes en 70 países dispuestos a apoyarnos, contamos con el know how para poder compartir con las empresas que deseen incursionar en el tema de exportación; quitarles ese miedo que los frena, nosotros estaremos acompañándolos para que no estén solos, con la intención de ser más efectivos en el menor tiempo posible y con la intención de minimizar riesgos económicos o penalizaciones que puedan tener por errores”.

Destacó que uno de los objetivos es que éstas volteen hacia otros mercados distintos al de Estados Unidos para reducir los riesgos por incertidumbre.

“Tenemos el compromiso como Comce Noreste de impulsar a más empresas para que exporten, que vayan a otros mercados y, si bien el mercado natural es Estados Unidos por la cercanía, estamos dando un fuerte impulso a que diversifiquen hacia otros mercados como Centroamérica y Latinoamérica donde hemos encontrado mucha oportunidad, sobre todo porque son regiones que tienen producción muy básica”.

Estimó que en Nuevo León hay alrededor de 32 mil empresas, el 95 por ciento de ellas son Pymes, de éstas cerca de mil están en condiciones de poder exportar.

Añadió que, adicionalmente, en septiembre próximo, junto con la Secretaría de Economía y Trabajo (Sedet) lanzarán el programa “Tu Puedes Exportar” donde se seleccionará a 60 Pymes que recibirán capacitación en temas de comercio exterior, se diagnosticará hacia qué países tienen potencial para vender sus productos y se revisarán los procesos de exportación como permisos, certificaciones, modificaciones del producto, para que, a más tardar en un año ya puedan estar exportando.