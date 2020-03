Pymes de Nuevo León "sufren" por políticas de AMLO

En este momento, las micro, pequeñas y mediana empresas (PyMES) son el segmento económico más golpeado de México, debido a las políticas económicas del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que están "matando" a la planta productiva, advirtió Adolfo Siller Valenzuela, especialista en este sector.

“El gobierno mexicano es el enemigo del productor mexicano”, señaló en entrevista el coach y mentor de negocios con sede en Monterrey, quien desde hace 15 años asesora a empresas Pymes de todo el país.

Destacó que un sondeo realizado por Schiller indica que las PyMes de Nuevo León tuvieron una caída del 40 por ciento en su producción manufacturera entre el 2019 y el 2018, con una caída del 60 por ciento en el mantenimiento industrial.

“Esta es la realidad de que lo que estamos viviendo”, criticó el también director de la firma Schiller Asesores de Negocios.

Por otra parte, un estudio del 2016 de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) destaca que en Nuevo León existen 135 mil 482 empresas, y de aquí el 95 por ciento, 129 mil 386 son PyMes.

Siller lamentó que el gobierno de AMLO haya cerrado el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía (SE), porque con ello se eliminaron los recursos de apoyo para las Pymes, propiciando con ello un ambiente adverso, con incertidumbre y desconfianza para invertir.

“Sí, ahora hay una desaceleración económica global, pero ésta no es tan contundente como la desaceleración interna, porque hay países emergentes que están creciendo al cuatro y al seis por ciento, entonces México tiene toda la infraestructura para hacerlo mismo y no lo está haciendo, por el contexto adverso del gobierno federal hacia la planta productiva, “ya que ha sacado todo el dinero para dárselos a programas clientelares. Esto ya no es un peligro… es una realidad qué está matando a la planta productiva”.

“El darle dinero a la gente, aunque no trabaje, ha generado ambientes laborales tóxicos, en los que los obreros de las Pymes ya no quieren trabajar”.

Agregó que también se ha propiciado un miedo al tema fiscal, donde la mayor desconfianza es por la inmoralidad del gobierno que no tiene contrapesos.

Refirió que en México para comprar una maquinaria el empresario tiene que desembolsar una gran cantidad dinero, mientras que en otros países como Estados Unidos, Canadá, o España, el equipo viene con financiamiento blando, “¿Cómo compites con eso? Eso depende del entorno económico del país”.

Schiller Asesores de Negocios se enfoca en la pequeña y mediana empresa que no tiene un departamento estratégico, y ellos sustituyen el departamento de planeación estratégica en la Pyme y le ayudan a crecer de una manera ordenada y más segura.

“Hemos ayudado a 270 Pymes aproximadamente y hemos colaborado de manera directa y comprobable en la creación de 16 mil empleos nuevos directos y realizado cinco mil 800 horas de coaching cara a cara”.

La firma opera en Oaxaca, Baja California, Jalisco, Monterrey, Celaya, Salina Cruz, Aguascalientes, San Luis Potosí y Chihuahua, básicamente.

Cortesía

“Muchas Pymes están cerrando, …vendiendo sus naves, talleres, máquinas, vamos están ´chatarreando´, y despidiendo gente, …en una situación bastante grave”.