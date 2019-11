Proponen que Nuevo León deje convenio fiscal

El maltrato que Nuevo León recibirá el próximo año en materia presupuestal, es el último de los agravios para que se entienda que el Gobierno Federal no está dispuesto a retribuir a la entidad estado lo que por derecho le corresponde y “por ello debemos iniciar el proceso de separación del Convenio de Coordinación Fiscal, apunto este lunes el senador”, Samuel García Sepúlveda.

Posterior a declarar concluidos los foros “Nueva Constitución de Nuevo León”, el legislador federal anunció que dentro de la serie de cambios que se plantearán por escrito el próximo mes, estará incluido darle facultades al Poder Ejecutivo de abandonar el Convenio de Coordinación Fiscal, si la Federación no devuelve al menos el 50 por ciento de los recursos que aporta la entidad.

“Este año es la estocada final, yo presente una iniciativa en Marzo donde pedía una reforma a la Constitución para dejar muy claro que si no nos regresan el 50 por ciento el Gobernador estará jurídicamente imposibilitado de seguir en el Convenio de Coordinación, como una medida para que o me das la mitad o me salgo y obviamente amenace y establecí que iba a esperar el paquete 2020 y que si este paquete lejos de mejorar, empeoraba, Nuevo León tiene que salir del convenio.

“El jueves, los diputados de Morena, incluidos los de Nuevo León y una de Sinaloa, pero que dice que ella es de Nuevo León también, votaron a favor del paquete alegando que llegaba tres por ciento más de dinero; hay que recordarles y que estudien un poquito porque este año la inflación es del cuatro por ciento, ni la inflación nos regresaron estos desgraciados”, concluyó.

Cabe mencionar que tan solo en este 2019, los nuevoleoneses aportarán a la federación alrededor de 463 mil millones de pesos y solamente nos regresarán el 17 por ciento que equivalen a 76 mil millones.

Esta inequidad se plasma de forma más clara al compararnos con entidades como Tabasco que recibirá 27 veces más de lo que aportó.