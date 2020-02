Propone OCG una Reforma Educativa con Inteligencia Emocional (IE)

México requiere una “bien llamada Reforma Educativa” que integre la Inteligencia Financiera (IF) y la Inteligencia Emocional (IE) desde la educación básica que se enfoca en los niños y llevarla en las siguientes fases de formación, recomendó Carlos Peña Salas, Director General de Open Consulting Group (OCG).

“Estamos proponiendo a las autoridades de educación de México y Nuevo León (NL) que tanto la IF y IE se incluyan desde la formación básica para generar seguridad en los niños a través del aprendizaje de los errores”, explicó Peña Salas.

Agregó que, “no estamos de acuerdo con la propuesta de la actual SEP, si no incluimos la IE, va a ser muy importante y hay gente que tiene la IF pero no engloba su libertad financiera porque esa persona que tenga maestría y doctorado no pueda ejecutar proyectos”.

Destacó que el ahorro debe ser erradicado de los procesos educativos básicos y ser sustituido por la inversión en un contexto de riesgos, temor y error, con aprendizaje.

“Está comprobado que el ahorro no genera riqueza como si lo hace la inversión, el tiempo es dinero y es aprendizaje, pero no debemos dejarlo al paso de los años, tenemos que hacerlo como en otros países en donde se fomenta la formación PISA que corresponde con las siglas del programa según se enuncia en inglés: Programme for International Student Assessment, es decir, Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos”.

“Se trata de un proyecto de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, cuyo objetivo es evaluar la formación de los alumnos cuando llegan al final de la etapa de enseñanza obligatoria, hacia los 15 años, en donde se fomenta la lectura, el aprendizaje de matemáticas y de las ciencias”, explicó.

Señaló que México actualmente bajo el rango de PISA se ubica en el lugar 53, muy cercano del promedio, pero ya ha sido superado por otras naciones de América Latina como Chile y Uruguay, que le llevan ventaja.

“Nuestro problema es costumbres y creencias del miedo de poder invertir y vivimos en un país que dentro de esas costumbres comprar por antojo o por lazos emocionales también afecta a la economía, le tememos al riesgo y al aprendizaje a través de invertir con diversificación”.

“México requiere ser un país de inversionistas y no de ahorradores y eso se logra a través de la generación de ingresos pasivos como la renta de una casa, la capacitación a otras personas que reciba un pago o al establecimiento de un negocio adicional al empleo”.

“Lamentablemente en México muy poca gente busca la libertad financiera, somos un país de empleados y esto se hace para recibir un sueldo y hay que tener claro que este es un dinero prestado”, explicó.

En Nuevo León se lleva ventaja, dijo, sobre el resto del país porque es una entidad que genera dinero, productividad, empleos, negocios e inversión.

“Debemos aprender a diversificar y poner un negocio, hay que ver el riesgo como algo bueno, esto es la IE”, explicó Peña Salas.