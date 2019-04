Prohibir el uso de plásticos no resolverá el problema: PetStar

La prohibición del uso de plásticos como popote o bolsas no impedirá que éstos lleguen a los océanos, sino que se debe de tener una correcta disposición para que puedan ser reutilizables, consideró Jaime Cámara Creixell, director general de PetStar, empresa dedicada al acopio y reciclaje de envases de PET.

“Se ha estado promoviendo prohibirlo (el plástico). Yo creo que el concepto es, no queremos un mundo libre de plástico, queremos un mundo de contaminación plástica y, ese no es un problema del plástico es un problema de la sociedad, el gobierno y las empresas, ese es el reto. Ahí es donde tenemos que trabajar”, mencionó.

Durante una plática con alumnos el Tec de Monterrey, el directivo agregó que “no digo que el popote sea un producto de primera necesidad, si no lo necesito no lo uso, pero no me lo tienen que prohibir para que yo no lo use. Si soy un niño, enfermo o adulto mayor, el popote puede ser beneficioso, el tema es que se disponga correctamente o ¿prohibiendo el popote ya no va a estar en el océano?”.

PetStar, es la empresa de reciclado PET de grado alimenticio más grande del mundo, es propiedad de Arca Continental (49.90 por ciento), Industria Mexicana de Coca- Cola (30 por ciento), Bepensa (10.06 por ciento), Corporación Rica (2.20 por ciento), Grupo Embotellador Nayar (1.84 por ciento) y Corporación del Fuerte (0.96 por ciento).

Actualmente la empresa recicla tres mil cien millones de botellas de PET al año, que equivalen a 50 mil toneladas de resina reciclada de grado alimenticio, tiene ocho plantas de acopio en el país, genera más de mil empleo y beneficia a alrededor de 24 mil pepenadores.

Cámara Creixell, consideró que la “satanización” del uso del plástico, por encima del calentamiento global, se debe a que el primero es visual y el segundo no.

Añadió que “se sataniza el plástico pero como la solución es el reciclado se recupera más. Realmente la solución es el reciclaje, la tasa de recolección va creciendo. Lejos de afectar (las campañas de prohibición del plástico) beneficia el reciclado”, señaló.