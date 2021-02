Prevén escasez de crédito para Pymes

La falta de mecanismos de fondeo por parte del gobierno federal provocará que tanto las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) como las instituciones de financiamiento puedan comenzar a tener problemas de liquidez, dada la coyuntura actual, previó Rubén Galindo, director general de CapitalTech.

“Los pocos programas de apoyo que existen para las Sofomes, estos piden un índice de capitalización muy alto y un índice de morosidad por debajo del tres por ciento, lo que resulta ser complicado para aquellos que se dedican a apoyar a las pequeñas y medianas empresas (pymes)”, explicó Galindo.

Indicó que, “en este momento, el nombre del juego es la liquidez, y no solo hacia los clientes, sino hacia las mismas financieras, porque no va a haber fondeo suficiente para cubrir todas las necesidades financieras de las empresas y esto obedece a una situación económica y de gobierno en que no hay mecanismos de fondeo tanto para la banca no tradicional como Sofomes.

“Estamos viendo que cada vez hay menos fondeo, cada vez más inversionistas están buscando invertir fuera del país y lo preferible a dejar el dinero en México, siendo que, la mayoría de las Sofomes nos estamos fondeando con family & friends, o con fondos de inversión eso, a su vez, genera una falta de liquidez en el fondeo que, también la sobre demanda que hay de crédito, va a generar un problema y esto se puede volver en el sentido del incremento de precio o la falta de crédito”.

Al ser cuestionado sobre cómo una Sofom logra balancear la necesidad de créditos y la morosidad que se ha generado a raíz de la afectación económica, provocada por la pandemia, el directivo señaló que, con el análisis de datos, detectaron regiones con mayor impacto por lo que generaron candados de riesgo.

“En este momento lo que está sucediendo es que, por un lado, hay una sobredemanda de crédito particularmente de las Pymes, al mismo tiempo, los bancos cerraron las llaves del crédito y también está empezando a haber muchas situaciones complicadas para las empresas, en la banca tradicional”

“Qué está pasando hacia las Sofomes, y algo que sí está sucediendo fuerte es cómo está incrementando la morosidad. Cómo lo estamos resolviendo, estamos metiendo nuevos candados de riesgo y con eso hablamos de análisis de datos mucho más avanzado, estamos identificando cuáles son las zonas geográficas que tienen mayor impacto en el tejido y, en base a eso, estamos siendo mucho más ácidos en el crédito con las regiones y las zonas que están presentando más problema”.

Señaló que las ciudades de Monterrey y Saltillo aún no presentan altos niveles de cartera vencida como lo muestran la Ciudad de México y Guadalajara.

“En la parte de industria estamos identificando que las empresas que estén más ligadas hacia la exportación e importación y que están de la mano de las grandes cadenas de valor, que hay mucho en el Norte, en esas zonas no se está viendo una gravedad del mismo impacto que la zona Centro, Sur y la de Guadalajara y eso, obedece a las industrias. Y en la parte política, también obedece a las decisiones y apoyos de gobierno que si algo hemos visto en Monterrey es que bien o mal, el gobierno ha dado ciertos apoyos o por lo menos hay cierta escucha, muy diferente a lo que sucede en la Ciudad de México”.