Prevé Caintra recuperación al cierre del 2021

Después del impacto negativo que ha registrado el desempeño económico de Nuevo León debido a las medidas implementadas para reducir los contagios del Covid-19, donde especialista prevén una caída de hasta 10 por ciento en el PIB estatal para este año, directivos de Caintra indicaron que la recuperación sería hasta finales del próximo año.

“Respecto a la recuperación total de este año, en la encuesta que hacemos con nuestros socios es contundente la respuesta o el acuerdo de todos de que no vemos una recuperación total este año, ni siquiera la vemos para el primer trimestre del próximo año, la vemos hacia finales del 2021”, señaló Adrián Sada Cueva, presidente del organismo

El directivo destacó que para lograr una mayor y más rápido crecimiento económico es necesario incrementar las inversiones y darle certidumbre a los inversionistas.

“Lo que hace falta en México para recuperarnos más rápidamente es más inversión en nuestro país que estimule el crecimiento y para lograr eso el anuncio de ayer (lunes) es un buen primer paso”, indicó el directivo.

Agregó que también en necesario que se den cambios en ciertas materias como ya se mencionaron, que es dar certidumbre en las reglas del juego, que haya calidad en el sector energético y la simplificación, ya que todos estos temas son fundamentales para una recuperación más rápida en el país.

“Vale la pena recalcar que para que el país crezca se requiere que la iniciativa privada comience a invertir de nuevo después de los decrementos en la inversión que se ha tenido en los últimos años”, detalló.

“La inversión pública representa aproximadamente el 15 por ciento de la inversión total de nuestro país, hablando del 2019. Esta cifra que está aquí es un buen motor de arranque, sin embargo, necesitamos que la iniciativa privada, que es el motor grande, el que realmente va a darle vuelta a las cosas, se entusiasme con esto y comience a invertir”, agregó.

Sada Cueva dijo que se continúa avanzando en cuanto a la recuperación económica después de la pandemia y un dato que llama la atención es que después de cinco meses de contracción del empleo a nivel nacional, en agosto se tuvo el primer mes positivo de crecimiento en este rubro, con una creación de 92 mil 390 empleos, lo que es una muy buena noticia.

“Para Nuevo León, agosto fue el segundo mes de recuperación en cuanto a empleo se refiere, ya que se crearon 16 mil 354 empleos y en julio cuatro mil, por lo que se puede ver que se va acelerando un poco más la creación de empleo”, destacó.

Asimismo, consideró positivo la iniciativa presentada por el ejecutivo sobre el programa de inversión pública-privada de 297 mil millones de pesos.

“Obviamente es bienvenida y vemos como algo muy positivo el que el gobierno este presentando esta iniciativa. Creo que vale la pena recalcar que el gobierno se está poniendo como meta llevar la inversión física total de nuestro país a un 25 por ciento del PIB, lo cual es muy importante, pues si no invertimos, no crecemos y si no crecemos no generamos los empleos que estamos requiriendo en estos momentos y seguramente en el futuro”, añadió.