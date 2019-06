Prepárese ante una desaceleración mundial: 3, 2, 1…

Fuente: Cortesía

Estimados lectores, hay muchos fundamentales de suma importancia últimamente, en realidad desde hace más de seis meses, pero ahora se ha complicado más ante una expectativa económica de interés, de la cual se debe de tomar en cuenta para un inteligente cuidado de sus patrimonios y que no los pesquen con las manos en la puerta y no sea del grupo de personas que le echan la culpa al gobierno de las desgracias por no estar enterado o por falta de información.

Lo manejaremos en regla de 3 simple: 1) La guerra comercial de Estados Unidos (EU) con China, ante un inminente bloqueo económico ha causado una disminución al crecimiento mundial, empezando con países que son los indicadores del PIB mundial.

Asimismo, ha causado una caída en el precio del petróleo por alrededor de 20 por ciento, de 63 a 51 dólares por barril, afectando los precios internacionales.

Si estamos invirtiendo la mayor parte al sector energético, es decir a Pemex, aun con créditos baratos es contradictorio, ya que los precios están cayendo nuevamente, y que decir que la deuda que está pagando, sin duda dificultará gran parte del proyecto económico que se tenía planeado, en verdad no tiene caso en mi opinión, es mejor invertir más al sector salud como lo he comentado en otras ocasiones.

2) Negociación del T-MEC y otras “barajitas”, lo comento de esta manera ya que si ya hay un negociación hecha, Trump tiene en constante jaque a México, con la “barajita” de los aranceles, en verdad y estoy convencido que si AMLO creyó que ya tenía controlado todo la verdad nunca lo tendrá mientras esté Trump como presidente, en esta parte México depende muy importantemente del T-MEC ya que de ahí dependerá la balanza y el superávit comercial para poder mantener las variables de las que México depende, como el empleo, el PIB, la Inflación y otras tan importantes como la IED (Inversión Extranjera Directa), que es de suma importancia para el crecimiento de nuestro país, que por cierto volvió a bajar con respecto al año pasado 1.5 por ciento y que suman un monto por más 31 mil millones de pesos.

3) La política económica que se maneja, sin tomar en cuenta a las calificadoras, que por cierto ya varias nos han dado la calificación de BBB- casi bono basura, sin calificación no hay inversión, que por cierto me gustaría que los discursos de AMLO fueran: tomaremos en cuenta las recomendaciones, simplemente ese discurso daría más confianza al público inversionista y es muy probable que las reacciones no fueran tan volátiles en las variables económicas y en el sector de las inversiones.

Estimados inversionistas las recomendaciones sugeridas ante tiempos de alta volatilidad y de incertidumbre son las siguientes: a) Diversifica de acuerdo a tu perfil de inversionista b) Diversifica en más de 5 tipos de sectores de acuerdo a las tendencias u oportunidad c) Siempre considera un 15 por ciento de flujo (efectivo) para oportunidad de compra d) Incluye en tu diversificación dólares, además de moneda nacional, proyectos inmobiliarios, otorga créditos con garantía, entre otras.

Estimados lectores, el panorama no se ve muy alentador, pero también hay oportunidades que hay que aprovechar, les comento que tengo muchos años de asesor financiero, ya me han tocado varias desaceleraciones y contracciones económicas y lo que he aprendido es que precisamente en esos momentos es cuando se dan las grandes oportunidades de generar riqueza, claro, asumiendo riesgo, puesto que no hay otro camino, solo hay que identificarlas y ejecutarlas.

En el camino de la vida se va a perder, pero también se va a ganar, pero con una que le des, te puede cambiar la vida.

DIVERSIFICA, INVIERTE Y EJECUTA.

¡Hasta la próxima!

El autor es Director de Columbus MX Asesores y autor del libro “Tu presente definirá tu futuro”.

Opine usted: carlos@openmx.online

Twitter: @CarlosPeaSalas1

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.