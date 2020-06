Prepara Femsa su “Cash is King”; emite 700 mdd en deuda

Con los 700 millones de dólares de deuda que colocará Femsa el día hoy, habrá emitido dos mil 500 millones de dólares en bonos en lo que va del 2020, con lo que la empresa se está apegando a la estrategia que dice: que en tiempos de crisis “Cash is King”.

En un documento enviado a la Bolsa de Valores de Nueva York, la empresa dijo que colocará hoy notas senior por 700 millones de dólares con un cupón de 3.5 por ciento y con vencimiento el 16 de enero del 2050, cuyos recursos serán usados para propósitos corporativos.

Debido a que con estas emisiones la deuda total de la empresa no ha bajado, sino al contrario, analistas del mercado indicaron que “lo que está haciendo Femsa es asegurar liquidez en estos momentos de incertidumbre económica”.

Carlos González, director de análisis de Grupo Financiero Monex, explicó que, “las empresas están ejerciendo las líneas de crédito o emisiones que pueden hacer con el objetivo de tener liquidez en estos momentos difíciles, pues es muy probable que en el segundo trimestre veamos caídas en volúmenes y por lo tanto en los ingresos también”.

El directivo de Monex destacó que las empresas tendrán una estructura de costos y gastos que de alguna manera podrían afectar su solvencia al tener compromisos de corto plazo con caídas importantes en los ingresos.

“Esto ocurre para todas las empresas, no es exclusivo de Femsa. Me parece que lo que están haciendo muchas empresas y entre ellas Femsa, es que usan estas emisiones para tener la liquidez necesaria para hacer frente a sus compromisos de corto plazo y no tener dificultades más adelante aunque también creo que podría aprovechar alguna oportunidad de compra”.

“Es muy probable que al disminuir los ingresos de manera importante también se va a caer el Ebitda, por lo que van a tener un nivel de apalancamiento muy importante, por lo que al tener liquidez les permite de alguna manera hacer frente a esos compromisos sin que tengan presiones financieras”.

Marisol Huerta, analista de Grupo Financiero Ve por Más, dijo “que estas emisiones son para tener liquidez, pues no les está yendo bien en sus negocios y lo único que tratan de hacer es generarla para cualquier cosa que puedan requerir”.

“La situación está difícil en la operación para la empresa y lo que está tratando de hacer Femsa es tener líneas de crédito o recursos disponibles para cualquier evento”.

“Entiendo que el uso de los recursos de las emisiones sería para fines corporativos, y más bien son para mantener el balance de la compañía, la liquidez y el flujo para seguir operando mientras la situación de la economía continúa débil y se tendrán que adaptar a este nuevo entorno”, añadió.

Huerta explicó que dado que Femsa tienen posición en dólares y el tipo de cambio será menor que el del cierre del primer trimestre y además su utilidad por la participación en Heineken seguramente también se verá afectada negativamente, “es ahí donde están viendo que su efectivo bajará por lo que requieren tener liquidez”.