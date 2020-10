Preocupa nueva alza en hospitalizaciones por Covid-19 en Nuevo León

Por segundo día consecutivo las hospitalizaciones por Covid-19 en Nuevo León superaron el lumbral de los mil pacientes, lo que podría convertirse en la nueva ola.

Si bien los contagios se han mantenido en el rango de los 400 casos diarios, el número de personas que llegan tarde a recibir atención médica y que requieren internamiento va al alza.

De acuerdo con los datos dados a conocer hoy por Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud del estado, en los últimos dos días 72 pacientes ingresaron a algún hospital Covid en el estado, con lo que la cifra total se llegó a mil 042.

Fue casi al finalizar el mes pasado cuando las hospitalizaciones se mantuvieron por debajo de las mil camas ocupadas, luego de que en julio, agosto y gran parte de septiembre alcanzaran picos de hasta mil 500 contagiados ingresados.

“Eso me preocupa. Qué sucede, se relajan las medidas y tenemos más pacientes en nuestros hospitales por eso, debemos ser más estrictos”, dijo el responsable de Salud en el estado.

El total de personas intubadas se redujo ligeramente, respecto al día de ayer, al pasar de 256 a 252.

En cuanto a los contagios diarios, De la O Cavazos informó que se reportaron 468, 18 menos que el día de ayer cuando se registraron 486. Con esta cifra, el total acumulado llegó a 71 mil 854 contagiados por Covid-19 en el estado.

Las personas que perdieron la vida por complicaciones de la enfermedad, en las últimas 24 horas, fueron 27, para un total de tres mil 967 fallecimientos.

NO MÁS REAPERTURAS, NI PEREGRINACIONES, NI DIA DE MUERTOS

El secretario de Salud de Nuevo León adelantó que, debido al incremento en el número de hospitalizaciones, el Consejo de Seguridad en Salud determinó no realizar más reaperturas de negocios, no se permitirá la realización de peregrinaciones, fiestas patronales, ni el acceso a panteones durante la celebración del Día de Muertos.

“Les pido una disculpa, pero no vamos a abrir. Es un riesgo importante para la salud de los nuevoleoneses y no los vamos a abrir. Ya platicamos en el Consejo de Seguridad en Salud y se tomó esa decisión, cuidar la salud.

“Hoy tuvimos aumento en hospitalizaciones. No vamos a tener otras reaperturas, es conveniente que seamos más estrictos, más firmes (…) si relajamos las medidas vamos a tener mil 500 pacientes o más internados y eso sería triste y fatal.”

“Con el arzobispo (de Monterrey, Rogelio Cabrera) acordamos que, no va a estar permitido las peregrinaciones, los mercados que se establecen a fuera de las iglesias son de alto riesgo para que las personas se enfermen (…) las fiestas patronales no se van a llevar a cabo y la celebración de Dia de Muertos, vamos a decidir que los panteones, esos días, estén cerrados. Es conveniente no bajar las medidas de prevención”, aseveró.

Resaltó que no cederán a las presiones y aunque, Nuevo León tiene un sistema hospitalario de primer nivel, un descuido podría colapsarlo.

“No podemos decir que estamos completamente preparados porque este virus es traicionero, es maldito, nos da una puñalada por la espalda y aunque digamos nosotros que tenemos buenos hospitales, de repente sucede algo inesperado, tenemos cientos de pacientes en los hospitales y nos puede superar, es por eso hay que estar firmes”.