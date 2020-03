Preocupa deuda de Nuevo León; sube 26% con El Bronco

Hace unos días el gobierno de Nuevo León contrató deuda adicional por dos mil 895 millones de pesos y a pesar de que ésta ya estaba incluida dentro del presupuesto para este año, el alto nivel de compromisos financieros que tiene la entidad empieza a preocupar, pues podría convertirse en un serio problema.

Pese a que Carlos Garza, tesorero general de Nuevo León, informó que la entidad redujo el peso de su deuda respecto a sus Ingresos de Libre Disposición, al pasar de 117.8 por ciento en el 2018 a 112.9 por ciento el año pasado, lo cierto es que el monto de deuda se ha incrementado 26 por ciento en la presente administración.

El gobierno del estado reportó que al cierre del año pasado su deuda total ascendió a 73 mil 77 millones de pesos, sin contar los dos mil 895 millones obtenidos esta semana, lo que representó un incremento de 25.89 por ciento respecto al nivel que había cuando entró la administración de Jaime Rodríguez, pues a septiembre del 2015 la deuda total ascendía a 58 mil 50 millones de pesos.

“Lo que es un hecho es que el gobierno desde que tomó posesión a finales del 2015 hasta finales del año pasado ha aumentado la deuda en 15 mil millones de pesos, pues ésta pasó de 58 mil a 73 mil millones de pesos, incluyendo organismos y empresas”, señaló Marco Antonio Pérez Valtier, socio de la firma Pérez Góngora y Asociados.

“Lo más grave para mi es dónde están esos 15 mil millones de pesos, deberían estar en obra pública y prácticamente no hay, eso es lo que más me preocupa, que se están endeudando pero no se ve en dónde está metido ese dinero”, agregó.

“Ahorita la Secretaria de Hacienda tiene a la entidad en amarillo en el semáforo de la disciplina financiera, pero puede pasarla a rojo y se le convertiría en un gran problema al gobierno de estado”, comentó.

Pero no solamente el monto de la deuda se ha incrementado en esta administración, sino que en base a información de la Secretaría de Hacienda la tasa de interés promedio de la misma también lo ha hecho, ya que al cierre del tercer trimestre del 2015 la deuda pagaba un interés de 5.6 por ciento y a junio del año pasado la tasa era de 8.4 por ciento.

“Cuando ellos entran la TIIE estaba alrededor de 3.5 por ciento y luego subió hasta ocho y vuelve a bajar, y cuando uno contrata deuda lo hace a TIIE más algo y si ahora esta tasa está en ocho por ciento como que el banco si te puede dar un dulcito, ya que con niveles altos de la TIIE te baja un punto la sobretasa y al final coloca a una mayor tasa que antes”, explicó el especialista.

Un aspecto positivo de este gobierno es que el plazo de vencimiento de la deuda lo ha incrementado, ya que cuando Rodríguez Calderón asumió las riendas del estado, éste era de 16.4 años y al cierre del segundo trimestre del 2019 el plazo era de 19.3 años.

Señaló que “por el lado del servicio de la deuda todavía no estamos en niveles preocupantes, ya que andamos pagando intereses que rondan los cuatro mil 600 millones de pesos que si te pones a compararlos dentro del ingreso total estamos hablando de un cinco por ciento”.