¿Podemos salirnos del sistema?

Fuente: Cortesía

Nos encontramos tan abrumados con tantas cosas que nos es difícil pensar en nuestros potenciales de ser humano. Hemos inventado inclusive vender la lealtad a alguien o algo más ¿En qué momento nos ciclamos en el sistema?

Vivimos en un mundo que parece que se acaba, en una vida que parece no estar tan completa y en un país al que parece que casi todo le sale mal. Al final todas son interpretaciones. La pregunta que nos debemos hacer es: ¿Para qué estamos viviendo todo esto?

El reto que tenemos es que con tanto “ruido” perdemos la posibilidad de ver la salida del sistema que entre todos hemos creado. La polarización nos mantiene lejos del camino para lograrlo. Inclusive nos hemos perdido en la búsqueda de culpables que nos polarizan, cuando es decisión de uno polarizarse. ¿Acaso hemos sido conscientes de tomar una actitud centrada en lugar de polarizarnos en un tema que nos compete en colectivo?

Lo que sucede con frecuencia, es que tomamos una postura que solo conviene a nuestros intereses en lugar de pensar en lo que conviene para la mayoría. Aristóteles dijo que “el hombre es un ser social por naturaleza” con el fundamento de que necesitamos de los otros para sobrevivir. Sin embargo parece que no lo hemos hecho consciente ya que competimos en todo, en lugar de usar nuestro potencial de colaboración y formar una sociedad más equilibrada. Hemos llegado al límite y no nos hemos dado cuenta de que las verdaderas posibilidades están más allá de lo que cada uno quiere o cree. Si entendiéramos y nos hiciéramos conscientes de que todos estamos sumando al resultado final sería diferente.

¿Por qué necesitamos problemas o catástrofes para despertar? Seguimos sumando al inconsciente colectivo nuestro desánimo y esto nos regresa en forma de situaciones que no nos gustan de forma recurrente. No nos damos cuenta de que al estar montados en nuestro drama, nos perdemos de ver la puerta de salida del sistema que nos mantiene programados inconscientemente como si viviéramos en un video juego y repitiéramos una y otra vez las cosas hasta que las aprendamos y así pasar al siguiente nivel.

La ruta para avanzar está en hacernos conscientes de que tenemos la fuerza y voluntad para poder salir del sistema actual y crear uno nuevo donde aprovechemos nuestras mejores posibilidades. No es nada sencillo un cambio consciente colectivo, sin embargo cada uno debemos de ir sumando para llegar al número necesario que lo logre. Se requieren líderes conscientes que comuniquen y unan de forma coherente a la sociedad.

Podemos preguntarnos ¿Qué estamos aportando cada uno hoy para sumar a este consciente colectivo? ¿En qué parte del sistema estamos ciclados pensando en que vivimos en un juego individual? ¿Qué miedos sentimos que no nos permiten tener la voluntad de participar en el cambio de sistema? ¿Realmente queremos cambiar o solo lo que nos convenga?

La única salida del sistema que tenemos es la consciencia. Aquella que nos permite aprender a no caer una y otra vez en los mismos errores. En la medida en que más personas encuentren la salida más posibilidades tendremos de cambiar el sistema. Lo primero que hay que derrumbar son las fronteras entre nosotros mismos. No más norteños y sureños, no más regios o chilangos, no más mexicanos o norteamericanos; somos una sola raza que habita un solo planeta.

El autor es emprendedor por más de 20 años en la industria de la consultoría y servicios. Hoy es asesor de Liderazgos públicos y privados dónde implementa el modelo y tecnología propia llamado Liderazgo Convergente. Influencer en temas de consciente e inconsciente.

Opine usted: alejandro@convergent.mx

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.