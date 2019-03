Plantean que empresas subsidien al transporte de NL

La empresa Energex propuso a la Agencia Estatal del Transporte (AET), a los transportistas y a las cámaras empresariales integrarse a un grupo de compañías para que subsidien con cuatro pesos diarios por trabajador el impacto que ha significado el alza del diésel.

La medida tiene como objetivo amortiguar el incremento en el precio del diésel y evitar un aumento en las tarifas del transporte urbano, la cual no ha sido autorizada por el gobierno estatal.

Desde hace semanas, tanto gobierno del estado como los empresarios del transporte urbano están enfrentados, ya que mientras el primero se niega a autorizar un incremento a las tarifas, el segundo insiste y advierte que más rutas saldrán de circulación.

A partir de 1 de marzo, unas 14 rutas camioneras dejaron de prestar el servicio ante la incosteabilidad de mantenerlas activas, una situación que podría subir de tono.

La propia Asociación del Transporte Público de Pasajeros del estado, alertó que la cancelación de más rutas urbanas podría aumentar, lo que significaría paralizar la movilidad en el área metropolitana de Monterrey.

César Cadena Cadena, presidente del Grupo Energéticos (Energex), afirmó que este planteamiento (de que sean las empresas quienes subsidien) tiene como finalidad encontrar una salida a la crisis de movilidad que se tiene en el estado, dado que se colapsaría la actividad productiva si los trabajadores no pueden trasladarse a sus centros de trabajo.

La propuesta fue presentada hace una semana a la Agencia del Transporte y hasta el momento no ha recibido una respuesta.

Cadena Cadena dijo que la idea está sobre la mesa y responde a una iniciativa personal, no hay ningún propósito político o de otra índole.

“Tienes al gobierno que no quiere dar el aumento y a los transportistas que tienen cuatro años sin incrementar las tarifas. Yo no estoy ni a favor ni en contra, sólo veo el problema si no se resuelve lo que podría desencadenar”, dijo.

El directivo precisó que esta alza aplicaría únicamente para el 80 por ciento de los pasajeros, que son los que los son población económicamente activa.