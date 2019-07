Plantea dirección de BIM un pacto nacional

En estos momentos que el país enfrenta un ambiente de incertidumbre y preocupación sobre su futuro económico, se requiere de un gran pacto entre el sector privado y el gobierno federal en pro de trabajar e invertir en México, consideró Víctor Manuel Requejo Hernández, presidente del Consejo de Administración y fundador del Banco Inmobiliario Mexicano (BIM), en su visita a la ciudad.

“Necesitamos encontrar la manera de llegar a un acuerdo con el gobierno, sino no vamos a salir adelante. Somos hombres de negocios y si no lo logramos existe el riesgo de que la economía no crezca más allá de uno por ciento y estaremos condenándonos”, agregó.

En su discurso durante la presentación de las metas de crecimiento que tiene BIM para Nuevo León, el empresario cuestionó ¿qué nos pasa? cómo es posible que nos estemos dedicando a sólo criticar, preocuparnos y tener miedo sobre el futuro económico del país, y no nos importe que estén saliendo fuertes cantidades de dinero por este clima de incertidumbre.

Ante esto, Requejo Hernández instó a los presentes a trabajar junto con el actual gobierno federal para construir e impulsar el crecimiento de la economía.

“Necesitamos defender nuestras empresas y a nosotros mismos; ver dónde están las oportunidades para hacer negocios y convencer al actual gobierno de que queremos trabajar e invertir en nuestro país.

“Nos hemos olvidado que perdimos las elecciones, digo que perdimos porque yo no voté por el gobierno actual; yo ya sabía cuál era su plan de gobierno, así que sorpresas no ha habido”.

Aclaró que su intención no es hablar bien del presidente López Obrador, pero señaló que se está padeciendo el sufrimiento.

“Aunque le estamos exagerando como sector empresarial a los temores y estamos perdiendo de vista la realidad”, dijo.

Llamó a los empresarios de esta región a sumarse al resaltar que Nuevo León siempre se ha caracterizado por estar a la vanguardia en todo y ser un ejemplo para el país, por el desarrollo económico logrado a través de los años.