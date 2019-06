Planeación Estratégica, actividades que agregan valor

Fuente: Cortesía

En artículos pasados iniciamos una serie donde abordamos el dinamismo de la planeación estratégica en una empresa familiar y/o mediana (en adelante Empresas) y en los pasados dos artículos revisamos primero una evaluación de lo transcurrido y lo que periódicamente habrá que replantearse. Posteriormente, se revisó de una empresa sus fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas, y dado el entorno cambiante se recomendó replantear sus metas y proyectos a corto y mediano plazo. En el presente artículo revisaremos la etapa de llevar a cabo las tareas o actividades usuales y que agregan valor a las metas estratégicas previamente acordadas y cubiertas en los artículos previos.

Aquí me apoyaré en algunos conceptos en bibliografía ampliamente publicada por diversos autores (“Orquestación de la estrategia”, Alejandro Ruelas – Gossi y Donald N. Sull, Harvard Business Review, Noviembre 2006) que han puesto en práctica exitosamente diversas empresas de México y su región Noreste.

Si revisamos la cadena de compra - producción-venta, se recomienda identificar las actividades que agregan valor a las metas estratégicas y aquellas que no lo hacen y no ponen en riesgo el tema operativo, por lo que hay que buscar tercerizar, bajando los costos respecto a si la empresa los llevará a cabo. Por ejemplo, se ha encontrado que en algunas empresas, como FEMSA su proceso logístico se convierte en un centro generador de ingresos, ya que no son utilizados al 100 por ciento de su capacidad y ese espacio disponible se va vendiendo a terceras partes (INFORME ANUAL INTEGRADO FEMSA 2018, hojas #6, 105 a 108), ya sea porque son empresas asociadas o comparten los mismos miembros del Consejo de Administración.

En otras empresas ciertos procesos de producción también siguen un proceso similar, ya existen empresas especializadas en tercerizar diversos procesos. Por ejemplo, mezclar líquidos o polvos, empaquetarlos en diversas presentaciones y en algunas ocasiones en cajas sencillas o de presentación final en los lugares de venta. Esto se lleva a cabo ya que se revisa que es mejor producir cerca del mercado o consumidor comparando con el traslado del producto desde su punto original. Por ejemplo, Grupo Heineken optimiza la fabricación de su cerveza y para mercado del Norte del México y exportación a Estados Unidos (EU) define donde producir y trasladar desde Monterrey, N.L. o Tecate, B.C., o Navojoa, Son. El proceso de análisis financiero y de costos es similar a lo antes comentado, esto es el costo integral de producir y trasladar desde cada ubicación. En algunas industrias y debido a las economías de escala es sorprendente como el tercerizar se ha convertido en alianzas estratégicas.

En los países avanzados se ha encontrado que las empresas se quedan con los procesos o materias primas básicas o fórmulas fundamentales para mantener el valor de la empresa. La mayoría de las veces son los derechos de marcas o la materia prima básica o fórmula que sus cantidades exactas hacen que el producto exista y se diferencie de los demás.

Con esta lógica empresarial donde se busca: “mantener un estricto control en los costos y una estructura competitiva de los mismos que permita seguir en el mercado” y ser competitivo. Algunos autores nos hacen reflexionar sobre cambiar el organigrama de integración empresarial (horizontal o vertical) que se uso en el siglo XX y transitar hacia un concepto de “orquestar”, es decir a través de alianzas estratégicas enfocar los esfuerzos de la empresa hacia sus fortalezas y que los aliados estratégicos ayuden, a través de sus fortalezas, a cubrir nuestras debilidades. Según estos autores los conceptos de la administración han evolucionado y se han derrumbado paradigmas y como resultado las reglas empresariales deben ajustar al nuevo entorno.

